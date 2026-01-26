Sci alpino, Sara Allemand a podio nel superG di Orcieres Merlette di Coppa Europa. Tre italiane in top10

La tedesca Fabiana Dorigo si è aggiudicata il superG di Orcieres Merlette (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026, ma la nostra Sara Allemand ha messo in bacheca un altro ottimo risultato, dopo i tre successi di Pass Thurn e Sankt Anton, centrando il podio nella gara veloce di oggi. Nel complesso tre azzurre nella top10.

Sulla pista transalpina il successo, come detto, è andato a Fabiana Dorigo che, scesa con il pettorale numero 2, ha chiuso con il tempo di 1:06.34 facendo il vuoto. Al secondo posto, infatti, troviamo l’austriaca Lisa Grill (scesa con il pettorale numero 1 e, di conseguenza, la pista immacolata) con un distacco di ben 47 centesimi. Completa il podio la nostra Sara Allemand con 61 centesimi di ritardo, dopo una prima parte di gara condotta sui tempi di Dorigo.

Quarta posizione per la svizzera Stefanie Grob che chiude a 73 centesimi dalla vetta, davanti alla sua connazionale Jasmin Mathis a 75. Sesta posizione per l’austriaca Vanessa Nussbaumer a 77 centesimi, settima per la sua connazionale Leonie Zegg a 84. Centra l’ottava posizione, invece, la nostra Ilaria Ghisalberti a 89 centesimi, subito davanti a Carlotta De Leonardis che chiude con un distacco di 96 centesimi da Dorigo. Completa la top10 la norvegese Inni Holm Wembstad a quasi un secondo (+0.99).

Le altre italiane: Ludovica Righi chiude 19a a 1.39 dalla vetta. Oltre la ventesima posizione tutte le altre. Sara Thaler chiude a 1.47, Vicky Bernardi a 2.11. Giulia Albano termina a 2.24, quindi Federica Lani a 2.36 e Sofia Amigoni a 2.45.

L’appuntamento di Orcieres Merlette proseguirà in maniera davvero fitta. Domani, martedì 27 gennaio e mercoledì 28, andranno in scena due prove di discesa. Giovedì 29 gennaio si tornerà in azione per la prima discesa alle ore 10.30, quindi si replicherà venerdì 30 gennaio al medesimo orario.