Coppa del Mondo
Sci alpino, posticipato il via della prima prova cronometrata di Crans Montana
Inizia subito con un rinvio il fine settimana di Crans Montana, in Svizzera, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: nella giornata odierna è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera femminile.
Lo start era previsto alle ore 10.30, ma attorno alle ore 10.15 è arrivata la comunicazione che il via è stato posticipato di un’ora, dunque è ora previsto alle ore 11.20, senza aggiungere ulteriori dettagli. Si resta dunque in attesa di capire se ci potranno essere ulteriori slittamenti.
Domani è prevista la seconda prova cronometrata, mentre venerdì si terranno la discesa femminile e la prima prova maschile. Sabato spazio al superG femminile ed alla seconda prova cronometrata maschile, infine domenica la tappa si chiuderà con la discesa maschile.