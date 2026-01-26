Milano Cortina 2026
Polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Divampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla selezione nello sci alpino: il transalpino compirà 35 anni a marzo e questi sarebbero stati gli ultimi Giochi della sua carriera.
Il francese ha vinto tre medaglie olimpiche, conquistando l’argento nella combinata alpina a PyeongChang 2018 ed i bronzi nello slalom gigante a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018: la notizia dell’esclusione di Pinturault campeggia sui siti delle testate francesi, anche quelle di matrice non prettamente sportiva.
In questa stagione il francese ha ottenuto un 11° e due 12mi posti in gigante e questi piazzamenti non sono stati ritenuti sufficienti per avere un posto tra i convocati. In carriera Pinturault ha vinto una Coppa del Mondo generale e tre ori ai Mondiali, nella gara a squadre di St. Moritz 2017 e nella combinata alpina ad Are 2019 ed a Courchevel 2023.