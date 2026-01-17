Sci alpino, ormai definite le quattro discesiste dell’Italia per le Olimpiadi

Nicol Delago ha blindato la sua partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 grazie alla vittoria conquistata nella discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena nella mattinata odierna nella località friulana. L’azzurra ha dettato legge in maniera perentoria con il pettorale numero 3, pennellando delle ottime linee e mostrando una scorrevolezza davvero rimarchevoli, fondamentale per tramortire la concorrenza e conquistare il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo essere salito sul podio in cinque occasioni.

Prima della stoccata sulle nevi italiane, l’altoatesina sembrava essere in ballottaggio con Elena Curtoni per essere inserita nel quartetto tricolore in vista della discesa dei Giochi: i noni posti conseguiti in Val d’Isere il 20 dicembre e a Zauchensee il 10 gennaio l’avevano piazzata nel limbo insieme alla compagna di squadra (decima in Austria), ma oggi è riemersa in maniera perentoria e si è meritata la ribalta a cinque cerchi (le convocazioni verranno diramate prossimamente).

La formazione dell’Italia per la discesa libera delle Olimpiadi si è nei fatti cristallizzata: Nicol Delago si aggiungerà a Sofia Goggia (quest’anno terza a St. Moritz e vincitrice del superG di della Val d’Isere, già Campionessa Olimpica a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022), a Laura Pirovano (quarta a Zauchensee, quinta in Val d’Isere, sesta e ottava a St. Moritz, sesta a Tarvisio) e a Federica Brignone, che risulterà inamovibile da questa compagine al rientro in gruppo dopo l’infortunio.

Apriamo una parentesi sul superG, dove per il momento non sembrano esserci molti dubbi: Brignone andrà ad affiancare Sofia Goggia (vincitrice in Val d’Isere e terza a St. Moritz), Elena Curtoni (quarta in Francia e sesta in Svizzera) e Laura Pirovano (in questa stagione ottava sulle nevi elvetiche e 17ma in terra transalpina), salvo novità dopo la gara di domani a Tarvisio.

POSSIBILI QUARTETTI ITALIA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

DISCESA LIBERA: Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago.

SUPERG: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano.