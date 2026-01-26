Sci alpino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. C’è Federica Brignone con le giovanissime D’Antonio e Trocker! Sorpresa Saccardi

Le carte sono state scoperte. La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato l’elenco dei convocati dello sci alpino per le prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Le gare, come noto, si disputeranno su due palcoscenici distinti: le prove maschili sulla leggendaria Stelvio di Bormio, in Valtellina, e quelle femminili sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Due tracciati che non hanno bisogno di presentazioni, autentiche cattedrali del Circo Bianco, dove la storia pesa quanto il cronometro.

La serie Wengen–Kitzbühel ha confermato una certezza: gli uomini-jet azzurri possono ancora regalare soddisfazioni. Il volto simbolo di questa fase è Giovanni Franzoni. Il 24enne bresciano, tra Lauberhorn e Streif, ha incantato in superG e discesa, mettendo insieme quattro podi in tre templi della velocità come Val Gardena, Wengen e Kitzbühel. Numeri che raccontano un momento d’oro all’interno di una squadra in fermento: Florian Schieder è in evidente crescita di condizione, Dominik Paris vuole tornare protagonista, Mattia Casse è determinato a lasciare il segno, senza dimenticare l’eterno Christof Innerhofer, sempre pronto a sfidare il tempo che passa.

Le ombre, però, non mancano, soprattutto nelle discipline tecniche. Alex Vinatzer è uscito di scena ancora una volta, ieri a Kitzbühel, nella prima manche di slalom, confermando le difficoltà tra i pali stretti. Il gardenese si aggrappa al rendimento in gigante, dove resta il secondo posto di Beaver Creek come ancora di salvezza e promessa non mantenuta fino in fondo.

Tra le donne, il simbolo resta Federica Brignone. A 292 giorni dal terribile infortunio in Val di Fassa, la portabandiera azzurra è tornata a ruggire. Il sesto posto nel gigante di San Vigilio di Marebbe ha il sapore di un piccolo capolavoro, molto più di quanto dica la classifica. Ma Brignone non si accontenta: lo sguardo è già rivolto anche a discesa e superG. La tappa di Crans-Montana, con gare in programma venerdì e sabato (prove da mercoledì), rappresenterà un banco di prova cruciale per misurare ambizioni e realtà.

Sulle nevi svizzere cerca risposte anche Sofia Goggia, dopo le difficoltà emerse a Plan de Corones e a Tarvisio, località che ha comunque regalato una gioia azzurra con il primo sigillo in Coppa del Mondo di Nicol Delago in discesa. Resta invece un nodo irrisolto lo slalom femminile, specchio fedele delle difficoltà che affliggono anche il settore maschile: il talento non manca, ma la continuità continua a essere la grande assente. Anche per questo si è aperto il tutto al gruppo delle nuove proposte, con le presenze a sorpresa di Anna Trocker e di Giada D’Antonio. Imprevista anche la convocazione di Tommaso Saccardi tra gli uomini, in funzione però del format della combinata a coppie.

CONVOCATI SCI ALPINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Uomini

Casse Mattia 19/01/1990 G.S. Fiamme Oro

De Aliprandini Luca 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle

Franzoni Giovanni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle

Innerhofer Christof 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle

Kastlunger Tobias 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Paris Dominik 14/04/1989 C.S. Carabinieri

Saccardi Tommaso 16/07/2001 C.S. Carabinieri

Sala Tommaso 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro

Schieder Florian 26/12/1995 C.S. Carabinieri

Vinatzer Alex 22/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Donne

Brignone Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri

Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito

D’Antonio Giada 28/05/2009 S.C. Vesuvio A.S.D.

Delago Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro

Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle

Della Mea Lara 10/01/1999 C.S. Esercito

Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle

Peterlini Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro

Pirovano Laura 20/11/1997 G.S. FIamme Gialle

Trocker Anna 23/12/2008 Seiser Alm Ski Team

Zenere Asja 13/12/1996 C.S. Carabinieri