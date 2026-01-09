Sci alpino, Odermatt pronto a fare la storia ad Adelboden. Vinatzer cerca conferme in gigante e riscatto in slalom

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in una delle sue località storiche, definita l’Università del gigante. Si parla ovviamente di Adelboden con una due giorni dedicate ovviamente alle prove tecniche. Nella mitica località svizzera si disputerà proprio un gigante (sabato) e poi uno slalom (domenica).

Marco Odermatt è pronto a scrivere un’altra pagina della storia dello sci alpino. Lo svizzero, infatti, potrebbe diventare il primo atleta di sempre a vincere per cinque volte consecutive il gigante di Adelboden. Al momento il campione elvetico è fermo a quattro come una leggenda di questo sport come Ingemar Stenmark. Per Odermatt poi c’è sicuramente la voglia di riscattare l’ultimo risultato del gigante dell’Alta Badia, quando ha concluso al sesto posto, uscendo per la prima volta dal febbraio 2019 dai primi cinque della classifica (ovviamente escludendo eventuali gare non terminate).

Odermatt non avrà il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, visto che al momento deve inseguire con cinque punti di distacco l’austriaco Stefan Brennsteiner, che appare il principale rivale. Restando sempre in casa Austria attenzione anche a Marco Schwarz, vincitore proprio dell’ultimo gigante in Alta Badia. Tra i candidati per la vittoria e per il podio ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, il norvegese Henrik Kristoffersen e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Tra gli outsider di lusso in gigante c’è sicuramente anche Alex Vinatzer, che sta disputando la miglior stagione della carriera in gigante, come dimostra il quinto posto nella classifica di specialità. L’altoatesino cerca un gran risultato su una pista storica, fondamentale per tentare di abbassare ulteriormente il pettorale di partenza. Chi vuole riscattarsi è assolutamente Luca de Aliprandini, che sta vivendo una stagione molto complicata, ma l’anno scorso ha concluso terzo ad Adelboden ed è dunque una pista che gli piace molto.

Domenica c’è lo slalom e come sempre capita tutto può succedere. Si è reduci da una gara emozionante a Madonna di Campiglio con la vittoria di Clement Noel sul finlandese Eduard Hallberg e sul connazionale Paco Rassat. A questi tre nomi si aggiungono sicuramente quelli dei norvegesi Timon Haugan, Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen. Senza dimenticare Loic Meillard e Lucas Pinheiro Braathen. Un equilibrio assoluto come dimostra anche la meravigliosa lotta per la classifica di specialità.

Tornando in casa Italia, per quanto riguarda lo slalom, c’è voglia di riscatto per Alex Vinatzer, che deve cancellare prontamente l’inforcata di Madonna di Campiglio. Attenzione anche a Tommaso Sala, che ha detto di lavorare per ottenere qualcosa di importante e che ha dimostrato in alcuni passaggi di valere i migliori.