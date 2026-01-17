Sci alpino, Nicol Delago è la 23ma italiana della storia a vincere in Coppa del Mondo

Nicol Delago è diventata la 23ma italiana a vincere una gara della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie al trionfo ottenuto nella discesa libera di Tarvisio, dove è riuscita a fare suonare l’Inno di Mameli dopo essere salita sul podio in cinque occasioni, si è unita al nutrito gruppo di azzurre capaci di imporsi in almeno un’occasione nel massimo circuito internazionale itinerante. Soddisfazione decisamente importante per la nostra portacolori, che ha firmato la seconda affermazione stagionale per il Bel Paese.

A guidare la graduatoria è Federica Brignone con 37 vittorie (17 gigante, 13 superG, 5 combinate, 2 discese libere), che nel frattempo è riuscita anche a conquistare due Sfere di Cristallo generale. La fuoriclasse valdostana è inseguita a dieci lunghezze di distacco da Sofia Goggia (27 sigilli, di cui 19 in discesa e 8 in superG), alle spalle delle due atlete ancora in attività si trovano Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15). Di seguito il quadro completo delle italiane vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino.

ITALIANI VINCENTI IN COPPA DEL MONDO

37. Federica Brignone (17 GS, 13 SG, 5 AC, 2 DH)

27. Sofia Goggia (19 DH, 8 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Nicol Delago (DH)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

