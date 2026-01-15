Sci alpino, Nadia Delago quarta nella prima prova a Tarvisio. Goggia non spinge

Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo a Tarvisio, con il Circo Bianco che ritorna nella località italiana quindici anni dopo l’ultima volta. A realizzare il miglior tempo nella prima prova cronometrata è stata l’austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 68 centesimi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e di 71 centesimi la connazionale Cornelia Huetter, che è sicuramente una delle principali favorite in vista della gara di sabato.

Un ottimo quarto posto per Nadia Delago, anche se il distacco della gardenese è notevolmente sopra il secondo (+1.40). Alle spalle dell’azzurra si è piazzata l’austriaca Mirjam Puchner (+1.45), che ha preceduto la sorprendente andorrana Cande Moreno (+1.49), che si è inserita con il pettorale numero 51.

In settima posizione si è classifica Lindsey Vonn (+1.57), che ha notevolmente alzato il piede nella prima parte del tracciato. Dietro all’americana c’è l’austriaca Ariane Raedler (+1.66), mentre completano la Top-10 la svizzera Joana Haelen (+1.69) e l’americana Allison Mollin (+1.74).

Laura Pirovano ha concluso all’undicesimo posto (+1.76), mentre Nicol Delago è diciassettesima ad oltre due secondi (+2.26). Sofia Goggia ha deciso di non spingere fin dal primo giorno, gestendo le fatiche e concludendo solamente ventisettesima a quasi tre secondi dalla vetta (+2.72). Trentottesima, invece, Elena Curtoni (+3.56).