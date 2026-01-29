Sci alpino, lo svizzero Miggiano vince in Coppa Europa a Verbier. Quinto Perathoner

Doppietta elvetica nella discesa libera di Coppa Europa a Verbier. A trionfare è stato Alessio Miggiano, che si è già messo in luce in questa stagione in Coppa del Mondo con alcuni ottimi piazzamenti. L’elvetico è al suo terzo successo della carriera nel circuito continentale e ha preceduto di 30 centesimi il connazionale Gael Zulauf.

Sul podio ci sale anche l’austriaco Luis Tritscher, terzo al traguardo con un ritardo di 73 centesimi dalla vetta. Quarto il francese Leo Ducros (+0.95), che ha preceduto l’elvetico Livio Hiltbrand e l’azzurro Max Perathoner, entrambi al quinto posto con 96 centesimi dalla testa della classifica. Per Perathoner è la seconda Top-5 stagionale dopo la vittoria nella discesa di Santa Caterina dello scorso dicembre.

Settima posizione per il tedesco Felix Roesle (+1.01), che ha preceduto lo svizzero Lenz Haechler (+1.06) ed il francese Charles Gamel Seigneur (+1.11). A completare la Top-10 c’è un altro svizzero, Philipp Kaelin. A punti per l’Italia vanno anche: Emanuel Lamp, dodicesimo (+1.30) e Gregorio Bernardi, quindicesimo (+1.37).

Con questa vittoria Miggiano si porta anche al comando della classifica di specialità con 260 punti davanti al francese Ken Caillot (255) e al connazionale Sandro Manser (251). In quella generale è invece il norvegese Hans Grahl-Madsen a comandare con 615 punti davanti agli svizzeri Haechler (426) e Zurbruegg (421).