Sci alpino, le convocate dell’Italia per Zauchensee. Goggia faro azzurro nella velocità

Archiviate le tappe di Semmering e Kransjka Gora riservate alle specialità tecniche, questa settimana torneranno in azione le velociste a Zauchensee da giovedì 8 a domenica 11 gennaio per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. In programma due prove cronometrate seguite da una discesa libera (sabato) e da un supergigante (domenica).

Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha selezionato dieci atlete per le gare del weekend sulla pista austriaca: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. L’Italia può schierare fino a dieci rappresentanti in superG e nove in discesa.

Riflettori puntati in primis sulla campionessa olimpica 2018 di discesa libera Sofia Goggia, una delle favorite principali in entrambe le competizioni del fine settimana sulla Kälberloch, ma possono ambire ad un risultato di prestigio anche Pirovano (sempre alla ricerca del primo podio in carriera dopo una lunga serie di top10) ed una Curtoni in grande crescita di condizione. Per il ritorno di Federico Brignone bisognerà attendere invece come minimo la tappa di Tarvisio del 15-18 gennaio.