Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom in notturna di Flachau: c’è anche Giada D’Antonio!

Si annuncia una settimana particolarmente intensa per lo sci alpino, con la Night Race di Flachau (Austria) pronta ad aprire il programma. Sulla celebre pista Hermann Maier lo spettacolo sarà garantito nello slalom femminile di domani (martedì 13 gennaio), con la prima manche in programma alle 17:45 e la seconda alle 20:45.

Il settimo appuntamento stagionale tra i pali stretti offrirà nuovamente il confronto tra la svizzera Camille Rast, campionessa del mondo in carica, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin. A Kranjska Gora (Slovenia) la rossocrociata ha dimostrato grande solidità, riuscendo a contenere in modo eccellente la straordinaria prova di Shiffrin nella seconda manche.

Saranno sei le atlete italiane al via. I riflettori sono puntati su Lara Della Mea, che con il sesto posto ottenuto in Slovenia ha confermato uno stato di forma brillante e una crescente competitività tra i rapid gates. Sulla pista Podkoren cinque azzurre hanno conquistato l’accesso alla seconda manche: l’obiettivo è ripetersi con Martina Peterlini, Giulia Valleriani (classe 2004, già in top-20 a Kranjska Gora), Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli.

Completa il sestetto tricolore Giada D’Antonio. La 16enne campana, dopo l’esordio assoluto in Coppa del Mondo a Semmering (Austria), figura nuovamente nell’elenco partenti e cercherà di portare a termine la propria prova per mettere in luce il suo talento. Un segnale atteso dopo la difficile esperienza nel circuito Nor-Am in Canada, dove l’azzurrina era incappata in quattro eliminazioni nella prima manche tra slalom e gigante.

Vale infine la pena ricordare che il miglior risultato di un’italiana a Flachau resta il sesto posto di Chiara Costazza nel 2018; seguono il nono di Irene Curtoni nel 2016 e i due decimi posti di Manuela Moelgg nel 2010 e 2011. L’obiettivo sarà quello di migliorare uno storico che attende di essere aggiornato.