Sci alpino, la Lauberhorn apre i battenti. Paris e gli azzurri a caccia della vittoria perduta a Wengen

Dopo Adelboden la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in un’altra località leggendaria del Circo Bianco. Si gareggia, infatti, a Wengen e sulla mitica pista Lauberhorn va in scena uno dei fine settimana più attesi della stagione. Si parte venerdì con il superG, si entra nel vivo sabato con l’attesissima discesa libera, la più lunga ed affascinante del calendario, mentre domenica sarà il turno degli specialisti dello slalom.

I riflettori sono inevitabilmente puntati sui padroni di casa. Marco Odermatt va a caccia di un clamoroso poker consecutivo in discesa libera a Wengen e si presenta come il grande favorito anche in superG, specialità in cui ha vinto la prima ed ultima volta nel 2022. Il principale rivale dello svizzero è il connazionale Franjo Von Allmen, vincitore del superG lo scorso anno, che si presenta con enorme fiducia dopo i risultati tra Val Gardena e Livigno.

In casa Austria l’obiettivo principale è probabilmente il superG, con un trio di assoluto valore composto da Vincent Kriechmayr, atteso protagonista anche in discesa, Marco Schwarz e Raphael Haaser. Attenzione però anche alla Francia, che si presenta con outsider di lusso soprattutto nella libera, come Nils Allegre e Nils Alphand.

Svizzera, Austria e Francia, ma non solo. L’Italia arriva a Wengen con ambizioni importanti e la voglia di interrompere un digiuno che dura dal 2013, quando Christof Innerhofer si impose in discesa libera. Dominik Paris guida una squadra che può puntare in alto: insieme a lui Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni hanno il potenziale per essere grandi protagonisti e sognare non solo il podio, ma anche qualcosa di più.

Domenica, infine, spazio allo spettacolo imprevedibile dello slalom. Può succedere di tutto, come ogni gara tra i rapid gates ha mostrato, anche se la Francia vive un momento di grande fiducia grazie ai recenti successi di Clement Noël e Paco Rassat. In casa Italia occhi puntati su Alex Vinatzer, chiamato al riscatto dopo alcune prove opache e soprattutto ad un risultato pesante per migliorare il pettorale in vista della gara olimpica.