Sci alpino, la Francia ha un posto in più alle Olimpiadi! Elezi Cannaferina ripescato? La possibile favola dopo il podio

Alban Elezi Cannaferina si era reso protagonista di una discreta annata agonistica prima di stasera, cimentandosi in ben tre specialità e raccogliendo cinque piazzamenti tra il dodicesimo posto (nella discesa libera di Kitzbuehel) e la diciottesima piazza (nel superG di Copper Mountain), passando per il sedicesimo riscontro nel gigante di Beaver Creek, la diciassettesima posizione tra le porte larghe di Adelboden e il 14mo posto nel superG di Kitzbuehel.

Un serie di piazzamenti che non aveva permesso al francese di meritarsi la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che la Federazione transalpina aveva a disposizione soltanto sette posti e ha selezionato Noel, Rassat, Amiez, Allegre, Nils Alphand, Muzaton e Anguenot. Non sono mancate le polemiche da parte di un escluso di lusso come Alexis Pinturault, escluso un altro grande veterano del calibro di Victor Muffat-Jeandet.

Nella giornata odierna, però, è giunta la notizia di una quota riallocata assegnata all’Equipe de France: chi verrà scelto per presentarsi al cancelletto di partenza a Bormio? La candidatura di Elezi Cannaferina è fortissima dopo essere salito sul gradino più basso del podio nel gigante di Schladming: la stoccata sulla Planai ha posto il 22enne in pole position per partecipare ai Giochi. Sarebbe una sorte di ripescaggio e si presenterebbe alla rassegna a cinque cerchi con tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

Sarebbe una storia da favola. La Federazione francese ha comunicato che annuncerà la propria decisione mercoledì sera, al termine dello slalom di Schladming: Pinturault (oggi 24mo) continua a sperare, Thibaur Favrot non ha concluso la prima manche stasera, Muffat-Jeandet ci proverà tra i pali stretti domani sera.