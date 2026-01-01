Coppa del Mondo
Sci alpino, la classifica generale per nazioni e le graduatorie singole per donne/uomini. Italia in alto
Al termine dello slalom speciale femminile di Semmering è stata aggiornata anche la classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’Italia si trova al terzo posto con 2359 punti nella graduatoria combinata, comandata dall’Austria, prima con 4024, davanti alla Svizzera, seconda con 3856.
Nella graduatoria maschile, invece, l’Italia si trova al quinto posto con 1321, mentre a guidare è la Svizzera con 2566 punti, davanti all’Austria, seconda a quota 2127, infine completa il podio la Norvegia, terza con 1499. Appena davanti all’Italia c’è anche la Francia, quarta con 1338.
Nella classifica femminile, infine, l’Italia è ai piedi del podio, quarta a quota 1038, mentre in vetta c’è l’Austria con 1897, davanti agli Stati Uniti, secondi a quota 1833, infine la terza posizione appartiene alla Svizzera, che si attesta a 1290 punti.
NATIONS CUP TOTALE
1 Austria 4024
2 Svizzera 3856
3 Italia 2359
4 Stati Uniti 2305
5 Norvegia 1984
6 Francia 1884
7 Germania 1289
8 Svezia 668
9 Canada 593
10 Nuova Zelanda 484
11 Croazia 415
12 Slovenia 375
13 Albania 362
14 Brasile 358
15 Cechia 245
16 Finlandia 213
17 Belgio 206
18 Gran Bretagna 168
19 Polonia 110
20 Lettonia 80
21 Andorra 70
22 Giappone 63
23 Bulgaria 57
24 Spagna 15
25 Estonia 11
26 Bosnia Erzegovina 7
27 Cile 6
27 Ungheria 6
29 Slovacchia 3
NATIONS CUP MASCHILE
1 Svizzera 2566
2 Austria 2127
3 Norvegia 1499
4 Francia 1338
5 Italia 1321
6 Stati Uniti 472
7 Germania 420
8 Brasile 358
9 Canada 224
10 Belgio 206
11 Finlandia 189
12 Gran Bretagna 168
13 Slovenia 160
14 Cechia 138
15 Croazia 136
16 Bulgaria 57
17 Andorra 49
18 Svezia 19
19 Spagna 15
20 Giappone 12
21 Estonia 11
22 Cile 6
23 Slovacchia 3
NATIONS CUP FEMMINILE
1 Austria 1897
2 Stati Uniti 1833
3 Svizzera 1290
4 Italia 1038
5 Germania 869
6 Svezia 649
7 Francia 546
8 Norvegia 485
9 Nuova Zelanda 484
10 Canada 369
11 Albania 362
12 Croazia 279
13 Slovenia 215
14 Polonia 110
15 Cechia 107
16 Lettonia 80
17 Giappone 51
18 Finlandia 24
19 Andorra 21
20 Bosnia Erzegovina 7
21 Ungheria 6