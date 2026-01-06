Sci alpino, la 3Tre si illumina per lo slalom e l’Italia spera e sogna con Vinatzer

Ci sono piste che hanno scritto la storia della Coppa del Mondo. Una di queste è senza alcun dubbio la 3Tre di Madonna di Campiglio, che ancora una volta domani ospiterà una delle gare più spettacolari della stagione. Tutto è pronto sul Canalone Miramonti per lo slalom in notturna, con una cornice di pubblico tra le più belle di tutto il Circo Bianco. Un vero e proprio spettacolo, con l’Italia che sogna una vittoria che manca da 21 anni (Giorgio Rocca nel 2005).

C’è grande attesa per Alex Vinatzer che ha dimostrato nel mese di dicembre di essere in grande forma e soprattutto di aver raggiunto una certa continuità di rendimento tra gigante e slalom. L’altoatesino è carico e spera di tornare su quel podio che lo ha visto protagonista con il terzo posto nel 2020. Una gara fondamentale per Vinatzer per abbassare ulteriormente il pettorale di partenza in vista della gara olimpica e dunque davvero Alex dovrà essere molto preciso in entrambe le manche.

Come sempre è quasi impossibile fare un pronostico in slalom, visto che sono almeno quindici o anche venti gli atleti che possono puntare alla vittoria e al podio. Addirittura lo scorso anno si è fatta la storia con il successo a sorpresa del bulgaro Albert Popov davanti allo svizzero Loic Meillard e al croato Samuel Kolega. Nel 2023, invece, successo dell’austriaco Marco Schwarz davanti al francese Clement Noel, che non è mai riuscito a vincere a Campiglio. Una maledizione quella della 3Tre per i francesi, visto che l’ultimo successo transalpino risale addirittura al 1992 con Patrice Bianchi, ma in questa stagione oltre a Noel c’è anche un Paco Rassat in grande spolvero e terzo nella classifica di specialità.

Fari puntati per la vittoria sicuramente sui norvegesi con il terzetto composto da Timon Haugan, Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen, che ha già vinto per tre volte in carriera a Madonna di Campiglio. Attenzione ovviamente anche al già citato Loic Meillard, oltre al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, ma le sorprese sono dietro l’angolo, perchè diventare re per una notte sulla 3Tre vale davvero una carriera