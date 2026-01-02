Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per Trocker

La Coppa del Mondo femminile riparte nel nuovo anno da dove aveva terminato quello precedente. Sarà ancora una due giorni dedicata alle prove tecniche e si gareggerà in Slovenia a Kranjska Gora. Infatti nel fine settimana saranno in programma un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica) con la squadra azzurra che andrà a caccia del primo podio stagionale in una delle due specialità. Grande attesa anche per la giovanissima Anna Trocker, mentre non ci sarà Giada D’Antonio.

In gigante potrebbe riproporsi il duello a distanza tra Julia Scheib ed Alice Robinson. Per il momento l’austriaca è in vantaggio per 3-2 nelle vittorie stagionali sulla neozelandese, che deve riscattare il doloroso zero ottenuto in quel di Semmering. Finora le due si sono divisi i successi e sembrano al momento un gradino sopra tutte le avversarie, ma attenzione alla concorrenza, partendo da una Mikaela Shiffrin, che deve ancora centrare il primo podio stagionale tra le porte larghe.

Fari puntati anche sulla svizzera Camille Rast e sulla svedese Sara Hector, vincitrice lo scorso anno. Attenzione anche alla canadese Valerie Grenier, che sta crescendo di condizione gara dopo gara e ha già saputo vincere per due volte in carriera sulle nevi di Kranjska Gora con una meravigliosa doppietta nel 2023 e 2024.

In slalom il copione cambia completamente visto che finora è stato un dominio assoluto di Mikaela Shiffrin. L’americana ha vinto le cinque gare finora disputate tra i rapid gates, ma dopo quattro successi agevoli, c’è stato quello abbastanza sofferto in rimonta a Semmering, dove ha battuto la svizzera Camille Rast, che è forse la principale rivale. Fari puntatissimi ovviamente anche su Lara Colturi, che è già salita sul podio in quattro slalom su cinque, andando a caccia della prima vittoria della carriera.

In casa Italia l’attenzione è soprattutto sul gigante. Ci sarà Sofia Goggia, che cerca un altro piazzamento importante per ottenere punti in chiave classifica generale. La bergamasca è reduce da un positivo ottavo posto in terra austriaca e vanta un terzo posto a Kranjska Gora nel lontano 2018. Ovviamente c’è attesa anche per Lara Della Mea, che ha centrato tre Top-10 consecutive in gigante e vuole ulteriormente confermarsi per abbassare ulteriormente il pettorale di partenza. Grande curiosità anche per la giovanissima Anna Trocker, che ha sfiorato una clamorosa qualificazione alla seconda manche con il pettorale 63 a Semmering e assolutamente ci riproverà anche in Slovenia.

In slalom la punta azzurra rimane assolutamente Lara Della Mea, ma anche Martina Peterlini proverà ad ottenere un altro buon risultato tra le prime quindici dopo quella in Austria. Si spera poi per le altre azzurre di vivere una gara decisamente diversa da quella di Semmering, dove una disastrosa gestione dell’organizzazione ha portato ad avere un tracciato non degno per la Coppa del Mondo.