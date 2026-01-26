Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Giovanni Franzoni, Re della Streif! Shiffrin leggendaria, Colturi e Ljutic disperse

I PROMOSSI

GIOVANNI FRANZONI: cos’ha fatto Franzoni! Re della Streif! L’azzurro ha centrato il successo nella discesa delle discese, quella di Kitzbuehel. Una vittoria che va a completare due settimane indimenticabili per il nostro alfiere. Dopo aver fatto grandissime cose a Wengen, ovvero successo in superG e terzo in discesa, prosegue anche in Austria vincendo una gara sensazionale davanti a un Marco Odermatt che voleva il gradino più alto del podio sulla Streif con tutte le sue forze. Giovanni Franzoni non si ferma più e sta finalmente mettendo in mostra tutte le qualità che sapevamo avesse. Vincere a Wengen e Kitzbuehel a soli 24 anni è qualcosa di pazzesco!

SARA HECTOR: la vittoria di sabato in gigante a Spindleruv Mlyn è di quelle che non passano inosservate. La centra con forza, con le unghie e con i denti. Alle sue spalle Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin avevano dato il tutto per tutto, ma le lei non c’è stata, ha difeso il suo primo posto e ha trionfato. La sue classe e la sua esperienza potrebbero fare la differenza, di nuovo, sotto i Cinque Cerchi.

MIKAELA SHIFFRIN: 108 vittorie in Coppa del Mondo. Coppa di slalom numero 9 della carriera. 71 successi in slalom. La fuoriclasse nativa di Vail centra il successo a Spindleruv Mlyn e continua nel suo dominio assoluto. Nella prima manche di ieri rifila distacchi abissali a tutte le rivali e lo fa senza dare nemmeno la sensazione di spingere al massimo. Nella seconda inizia gestendo, poi lascia andare gli sci e piazza il miglior tempo anche in quella occasione. 1.67 su Rast, 2.18 su Aicher. Una vittoria clamorosa della Regina dello sci. Milano Cortina la aspetta…

MANUEL FELLER: bentornato! L’austriaco, dopo tante gare interlocutorie e senza guizzi, torna al successo in casa a Kitzbuehel. Una vittoria meritata con due manche finalmente di alto livello.

I BOCCIATI

LARA COLTURI: prosegue nel suo periodo opaco. Nel gigante di sabato chiude 12a dopo aver messo a segno il 21° tempo al termine della prima manche, ieri in slalom esce addirittura già nel corso della prima discesa per colpa di un errore banale. Se Shiffrin si sta presentando verso Milano Cortina con il motore che inizia a scaldarsi, lei sembra del tutto in panne.

JULIA SCHEIB: l’austriaca spreca una grande occasione nel gigante di sabato a Spindleruv Mlyn. Terza al termine della prima manche aveva la grande occasione per centrare un altro successo tra le porte larghe. Sbaglia, invece, ed esce di scena, rimettendo in discussione anche la Coppa di specialità.

ZRINKA LJUTIC: prosegue nella sua annata complicata. La croata che, giova ricordarlo, un anno fa aveva conquistato la Coppa di specialità in slalom, è ufficialmente sparita. Quest’anno non ne azzecca una ed è sempre più lontana dalla vetta. Dispera.