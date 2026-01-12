Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Vonn infinita, Odermatt rinasce, Goggia delusa

I PROMOSSI

LINDSEY VONN: immensa, infinita, stellare. La fuoriclasse statunitense centra il successo nella discesa di Altenmarkt/Zauchensee e mette in bacheca la vittoria numero 84 della carriera. A 41 anni. Fa qualcosa di clamoroso, domina la scena e rifila distacchi importanti a tutte le rivali. Si presenta in direzione di Milano Cortina con la consapevolezza di essere pronta per scrivere ancora di più la storia di questo sport.

MARCO ODERMATT: fa un po’ effetto mettere questo nome in questa casistica ma è del tutto meritato. Il fuoriclasse svizzero torna in vetta al podio dopo quasi un mese e già di per sé questa è una notizia per un vincitore seriale come lui. Dopo alcune prove insufficienti (per il suo standard elevatissimo) vince il gigante di Adelboden con due manche stellari. Doma la Chuenisbärgli come solo lui sa fare, vince per la quinta volta su quel pendio e, appena tagliato il traguardo sorride in maniera convinta. Il peggio è alle spalle?

LAURA PIROVANO: brava, brava e ancora brava! Centra un quarto posto di altissimo profilo nella discesa di Altenmarkt/Zauchensee e dimostra che, quando è in giornata, è una sciatrice che può davvero puntare in alto. Purtroppo per lei, e per noi tifosi italiani, succede solo in momenti alterni. Sabato sulle nevi austriache manca il podio per appena 15 centesimi al termine di una discesa complessivamente eccellente.

PACO RASSAT: se molti a Gurgl avevano pensato che la sua vittoria sarebbe stata la classica “rondine che non fa primavera”, il francese li ha zittiti ad Adelboden con un successo di grande importanza su uno dei pendii più duri del calendario. Lo slalom ha trovato un nuovo grande protagonista.

I BOCCIATI

SOFIA GOGGIA: per una volta finisce lei “dietro la lavagna”. La bergamasca non va oltre la diciassettesima posizione nella discesa di Altenmarkt/Zauchensee con un distacco di quasi un secondo rispetto la sua amica Vonn. Sappiamo bene che la pista Kälberloch, per giunta ampiamente ridotta, non è tra le sue preferite, ma questa gara non può passare in secondo piano. Un campanello d’allarme verso Milano Cortina? Sicuramente si tratta solo di un passaggio a vuoto, ma la nostra portacolori può e deve fare di più.

CLEMENT NOEL: ancora una occasione mancata per il francese. Ad Adelboden voleva conquistare il primo successo della stagione ma, beffa delle beffe, va al suo connazionale Paco Rassat e, non solo, non sale nemmeno sul podio. Sesto al termine della prima manche manca l’assalto alle posizioni che contano e scivola addirittura in ottava. Non ci siamo…

MIRJAM PUCHNER: irriconoscibile. La discesista austriaca, una delle migliori quando c’è da far andare gli sci, chiude con un modestissimo 29° posto la prova veloce di Altenmarkt/Zauchensee sulla Kälberloch, con un distacco di 1.38 dalla vetta. La padrona di casa prosegue in una stagione complicata, e le Olimpiadi si avvicinano…