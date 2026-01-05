Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Camille Rast ormai è una certezza, Della Mea che crescita!

I PROMOSSI

CAMILLE RAST: che weekend a Kranjska Gora! La svizzera si conferma ancora una volta ai piani alti e lo fa soprattutto nello slalom di ieri. Una gara nella quale l’elvetica ha fatto davvero vedere il suo lato migliore. Due manche impeccabili e, soprattutto la seconda, nella quale ha saputo resistere al ritorno rabbioso di Mikaela Shiffrin. Nonostante la fuoriclasse statunitense avesse messo in scena il tutto per tutto, Camille Rast sapeva alzare ulteriormente l’asticella, fino a centrare una vittoria davvero di estrema importanza.

LARA DELLA MEA: la tarvisiana si conferma ai piani alti della classifica con una ennesima prestazione di alto livello. Dopo tante buone manche, la nostra portacolori completa una gara intera da protagonista. Sfiora addirittura il podio, distante appena 5 decimi ma l’aspetto più importante è vedere come ormai abbia compiuto il salto di qualità e sia una certezza dello slalom.

I BOCCIATI

ALICE ROBINSON: la neozelandese esce di scena già nella prima manche del gigante di sabato con un errore davvero banale. La Podkoren non è esattamente la pista più congeniale per le sue caratteristiche, ma il passo falso commesso è pesante. Dopo un avvio brucianti di stagione la sciatrice classe 2001 sta alternando un po’ troppi alti e bassi. Non il modo giusto per avvicinarsi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

LARA COLTURI: chiude il fine settimana sulla Podkore con enorme amaro in bocca. Dopo il gigante di sabato, nel quale aveva disputato una seconda manche al di sotto delle attese, nello slalom di ieri voleva rifarsi e puntare in alto, se non in altissimo. Nella prima manche la tracciatura, tra le altre cose, era stata realizzata del padre. Lei invece sbaglia ed esce di scena quasi subito. Davvero tutto quello che non avrebbe dovuto fare…

ZRINKA LJUTIC: chiude anche il weekend sloveno con il morale sotto i tacchi. Nello slalom di ieri, poi, commette ancora una volta un errore pesante che, soprattutto tra i suoi “pali stretti” conferma come davvero non stia azzeccando una quest’anno. Evidentemente la pressione del dover dimostrare di non aver vinto la Sfera di Cristallo in slalom solo per l’assenza di Mikaela Shiffrin la sta schiacciando. Anche ieri a Kranjska Gora, infatti, esce nella prima manche e spreca una ennesima occasione.