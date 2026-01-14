Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Tarvisio: 16 anni fa l’esperienza in Coppa Europa

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 torna in Italia e lo fa con l’appuntamento di Tarvisio (Udine) del prossimo fine settimana. Sulla pista denominata “Di Prampero” andranno in scena una discesa e un superG in una località che non vedeva l’arrivo del Circo Bianco da ben 15 anni. Sofia Goggia sarà come al solito una grande protagonista, anche se su questo pendio ha solamente una manciata di gare di esperienza, quando era solamente agli inizi della propria carriera.

L’esordio della fuoriclasse bergamasca sulla pista friulana arriva il 9 marzo 2010 in Coppa Europa con 25° posto nella discesa vinta dalla svedese Kajsa Kling che precede la svizzera Rabea Grand, mentre completa il podio la tedesca Isabelle Stiepel. La nostra portacolori si ferma a 2.21 dalla vetta a soli 18 anni.

Il secondo precedente arriva nella giornata successiva, sempre in discesa il 10 marzo 2010, questa volta con un 22° posto nella gara vinta ancora una volta da Kajsa Kling davanti alla nostra Verena Stuffer, distante 22 centesimi, quindi ancora un terzo posto per la tedesca Isabelle Stiepel a 81, subito davanti a Francesca Marsaglia, quarta a 83. Sofia Goggia, invece, si ferma a 1.89.

Il trittico di gare di Tarvisio in Coppa Europa si conclude con un 34° posto a 2.48 per la nostra portacolori nel superG dell’11 marzo 2010 vinto dalla austriaca Regina Mader che vince con 16 centesimi di vantaggio sulla svizzera Priska Nufer e 32 sull’austriaca Mariella Voglreiter. Quinta, invece, Francese Marsaglia a 76.