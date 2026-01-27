Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Crans Montana: poker di vittorie

Non è ancora tempo di pensare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Il Circo Bianco, infatti, si ritrova (entrambi i comparti) a Crans Montana per le ultime gare prima di passare sotto l’egida dei Cinque Cerchi. Sulla Mont Lachaux le azzurre hanno spesso trovato risultati sensazionali (nell’ultima edizione disputata doppietta Marta Bassino-Federica Brignone in discesa il 17 febbraio 2024 e doppio podio in superG) con Sofia Goggia che sulle nevi elvetiche vanta addirittura un poker di vittorie.

Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti della campionessa olimpica 2018 a Crans Montana. L’esordio della bergamasca sulla pista svizzera è datato 24 febbraio 2017 nella combinata che, tuttavia, non porta a termine. Stesso destino per il superG della giornata successiva, il 25 febbraio 2017, nella gara vinta dalla slovena Ilka Stuhec davanti ad Elena Curtoni. Il primo impegno portato a termine da Sofia Goggia a Crans Montana è la combinata del 26 febbraio 2017 con un ottavo posto nella gara vinta da Mikaela Shiffrin.

La stagione successiva, nella giornata del 3 marzo 2018, vede la nostra portacolori chiudere in 15a posizione nel superG vinto da Tina Weirather, mentre la combinata del 4 marzo 2018 la vede chiudere in ottava posizione, con il successo della nostra Federica Brignone. Dopo tanti piazzamenti, arrivano finalmente i successi. Si inizia il 23 febbraio 2019 con la vittoria nella discesa con 52 centesimi di vantaggio sull’austriaca Ramona Siebenhofer, quindi replica il 22 gennaio 2021 con 20 centesimi di margine sulla ceca Ester Ledecka, prima del nuovo successo del 23 gennaio 2021 davanti a Lara Gut-Behrami. Nel superG del giorno successivo, invece, esce di scena anzitempo.

Sofia Goggia, poi, centra un 12° posto nella discesa del 26 febbraio 2022 vinta da Ester Ledecka, quindi sale sul gradino più basso del podio nella giornata successiva, il 27 febbraio 2022, nella discesa vinta dalla svizzera Priska Nufer. Nell’ultima gara disputata dalla bergamasca sulla Mont Lachaux è una bellissima vittoria nella discesa del 26 febbraio 2023 vinta con 15 centesimi di vantaggio su Federica Brignone che completa una splendida doppietta, mentre completa il podio la francese Laura Gauche.