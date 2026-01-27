Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Crans Montana: quattro successi, tutti nell’estinta combinata

I Giochi Olimpici di Milano Cortina sono ormai all’orizzonte, ma la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 non è ancora pronta per fermarsi. Il Circo Bianco, infatti, si ritrova (entrambi i comparti) a Crans Montana per le ultime gare del calendario. Sulla pista denominata Mont Lachaux le azzurre hanno spesso trovato risultati sensazionali con Federica Brignone che sulle nevi elvetiche vanta addirittura 4 vittorie.

L’esordio della valdostana sulla Mont Lachaux avviene il 15 febbraio 2016 con una sedicesima posizione nello slalom vinto dalla immancabile Mikaela Shiffrin davanti alla francese Nastasia Noens ed alla canadese Marie-Michelle Gagnon. La seconda apparizione di Federica Brignone a Crans Montana si traduce nella vittoria nella combinata del 24 febbraio 2017 con ben 1.01 di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec e 1.16 sull’austriaca Michaela Kirchgasser. Nel superG della giornata successiva, il 25 febbraio 2017, arriva un quinto posto nella gara vinta da Ilka Stuhec davanti a Elena Curtoni ed alla austriaca Stephanie Venier. Il trittico di gare si completa con il secondo posto per la nostra portacolori nella combinata vinta da Mikaela Shiffrin, mentre al terzo posto ancora Ilka Stuhec.

Il 3 marzo 2018 arriva una quarta posizione per l’azzurra nel superG vinto da Tina Weirather che precede l’austriaca Anna Veith e la svizzera Wendy Holdener. Federica Brignone si rifà nella giornata successiva del 4 marzo 2018 con il successo nella combinata vinta per appena 3 centesimi sulla elvetica Michelle Gisin e 9 su Petra Vlhova. Il 23 febbraio 2019, invece, arriva un settimo posto nella discesa vinta da Sofia Goggia davanti all’austriaca Nicole Schmidhofer e alla svizzera Corinne Suter. Ancora una combinata il 24 febbraio 2019 e ancora un successo per la valdostana davanti alla canadese Roni Remme, mentre è terza Wendy Holdener.

Passiamo al 21 febbraio 2020 con un settimo posto nella discesa vinta da Lara Gut-Behrami davanti alla connazionale Corinne Suter, mentre completa il podio Stephanie Venier. Nella giornata successiva la nostra portacolori è quarta nella discesa del 22 febbraio 2020, vinta ancora da Lara Gut-Behrami davanti a Corinne Suter e all’austriaca Nina Ortlieb. Di nuovo combinata il 23 febbraio 2020 e di nuovo successo per Federica Brignone che domina davanti all’austriaca Franziska Gritsch e alla ceca Ester Ledecka.

Salto in avanti fino al 22 gennaio 2021, con un’altra top10 per la nativa di Milano. Chiude, infatti, nona nella discesa vinta da Sofia Goggia davanti a Ester Ledecka e alla statunitense Breezy Johnson. Ancora un nono posto nella discesa del giorno successivo, il 23 gennaio 2021, con il successo di Sofia Goggia davanti a Lara Gut-Behrami e Elena Curtoni. Il trittico di gare si chiude con il terzo posto del 24 gennaio 2021 nel superG vinto da Lara Gut-Behrami davanti all’austriaca Tamara Tippler. Dopo tanti buoni risultati arriva una delusione, ovvero il 17° posto nella discesa del 26 febbraio 2022, vinta da Ester Ledecka davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel ed a Cornelia Huetter. Il 27 febbraio 2022, invece, è settima nella discesa vinta da Priska Nufer davanti a Ester Ledecka e Sofia Goggia.

Arriviamo alle ultime edizioni, con grandi risultati per le azzurre. Il 26 febbraio 2023 l’atleta classe 1990 è seconda nella discesa vinta da Sofia Goggia, con Laura Gauche terza. Il 16 febbraio 2024 invece arriva un sesto posto nella discesa vinta da Lara Gut-Behrami davanti alla connazionale Jasmine Flury davanti a Cornelia Huetter. Nella giornata successiva, il 17 febbraio 2024, è splendida doppietta azzurra con Marta Bassino che precede proprio Federica Brignone e Lara Gut-Behrami. L’ultima gara disputata, il 18 febbraio 2024, vede la vittoria di Stephanie Venier, davanti a Federica Brignone e Marta Bassino.