Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Crans Montana: feudo azzurro negli ultimi 10 anni

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si trasferisce a Crans Montana (Svizzera) per le ultime gare prima di concentrarsi solamente sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sulla pista denominata Mont Lachaux l’Italia ha spesso ottenuto grandissimi risultati. Nel complesso, infatti, le azzurre hanno conquistato 9 vittorie, 6 secondi posti e 6 terzi posti.

La prima italiana di sempre a salire sul podio a queste latitudini è stata Deborah Compagnoni, terza nel superG del 15 marzo 1998 vinto dall’austriaca Alexandra Meissnitzer davanti alla tedesca Martina Ertl. Bisogna aspettare 10 anni per festeggiare il secondo podio sulla Mont Lachaux. Si tratta sempre di un terzo posto, ma questa volta in discesa e messo a segno dall’indimenticata e indimenticabile Nadia Fanchini che chiude alle spalle di Lindsey Vonn e dell’austriaca Renate Goetschl. Due anni dopo Johanna Schnarf, il 5 merzo 2010, centra la piazza d’onore nella discesa vinta dalla statunitense Lindsey Vonn, davanti alla padrona di casa Marianne Abderhalden.

A partire dal 24 febbraio 2017 inizia il dominio delle azzurre a Crans Montana. La prima a vincere è Brignone, nella combinata del 24 febbraio 2017 davanti a Ilka Stuhec e Michaela Kirchgasser. Nella giornata successiva, il 25 febbraio 2017, ci pensa Elena Curtoni a salire sul secondo gradino del podio nel superG vinto da Ilka Stuhec con Stephanie Venier terza. Il 26 febbraio 2017 è di nuovo Federica Brignone a chiudere al secondo posto nella combinata vinta da Mikaela Shiffrin. Terza la solita Ilka Stuhec.

Passiamo al 4 marzo 2018 con la valdostana che trionfa della combinata vinta davanti a Michelle Gisin e Petra Vlhova. Salto in avanti fino al 23 febbraio 2019 con Sofia Goggia che vince la discesa davanti a Nicole Schmidhofer e Corinne Suter. Nella giornata successiva Federica Brignone regala un altro successo all’Italia nella combinata, precedendo Roni Remme e Wendy Holdener. La valdostana non si ferma e vince anche il 23 febbraio 2020 sempre in combinata, questa volta davanti a Franziska Gritsch e Ester Ledecka.

Il 22 gennaio 2021, invece, è di nuovo Sofia Goggia a salire sul gradino più alto del podio della discesa davanti a Ester Ledecka e Breezy Johnson. Passano 24 ore e, il 23 gennaio 2021, la bergamasca completa la doppietta in discesa davanti a Lara Gut-Behrami e Elena Curtoni per un doppio podio azzurro. Il 24 gennaio 2021 arriva un altro podio, con Federica Brignone che chiude terza nel superG vinto da Lara Gut-Behrami e Tamara Tippler. Ancora un terzo posto per le italiane il 27 febbraio 2022 con Sofia Goggia nella discesa vinta da Priska Nufer davanti a Ester Ledecka.

Le ultime edizioni sono un vero e proprio trionfo per i nostri colori. Doppietta nella discesa del 26 febbraio 2023 con Sofia Goggia che trionfa davanti a Federica Brignone e Laura Gauche. Il 17 febbraio 2024 di nuovo doppietta con Marta Bassino che vince la discesa davanti a Federica Brignone e Lara Gut-Behrami. Ancora un doppio podio nell’ultima gara disputata. Il 18 febbraio 2024, infatti, Federica Brignone è seconda davanti a Marta Bassino nel superG vinto da Stephanie Venier.