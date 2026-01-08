Sci alpino, i precedenti dell’Italia ad Altenmarkt-Zauchensee: due vittorie per Brignone, una per Goggia

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 torna in azione e, dopo la trasferta di Kranjska Gora dedicata alle gare tecniche, si sposta in Austria per il fine settimana di Altenmarkt/Zauchensee dove, invece, saranno le prove veloci a farla da padrone. L’Italia su questa pista ha ottenuto diversi risultati di spicco nella propria storia, andiamo a ricordarli tutti.

Il primo risultato di rilievo per i colori azzurri sulla pista austriaca arriva in slalom il 18 dicembre 1980. Daniela Zini, infatti, conquista la terza posizione nella gara tra i pali stretti vinta dalla francese Perrine Pelen davanti alla tedesca Christa Kinshofer. Per trovare un altro podio azzurro bisogna attendere l’11 dicembre 2004 nel superG di Altenmarkt/Zauchensee con Lucia Recchia che chiude a 28 centesimi dalla padrona di casa Alexandra Meissnitzer, mentre chiude al terzo posto Tina Maze.

Ancora un secondo posto per l’Italia l’11 gennaio 2020 con Nicol Delago che centra la seconda posizione alle spalle della svizzera Corinne Suter, mentre completa il podio la sua connazionale Michele Gisin. Il 12 gennaio 2020 arriva il primo successo azzurro con Federica Brignone che centra il successo davanti alla svizzera Wendy Hoidener, mentre chiude al terzo posto Marta Bassino.

Il 16 gennaio 2022 ancora una vittoria per Federica Brignone che centra il successo davanti a Corinne Suter per soli 4 centesimi, mentre centra il terzo posto l’austriacva Ariane Raedler a 17 centesimi. Quarto posto per Marta Bassino a 43 centesimi. Ultimo grande risultato per l’Italia il 13 gennaio 2024 con Sofia Goggia che piazza il successo davanti alla padrona di casa Stephanie Venier distante soli 10 centesimi, quindi terza la sua connazionale Mirjam Puchner a 34 a braccetto con la nostra Nicol Delago.