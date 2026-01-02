Coppa del Mondo
Sci alpino, i piazzamenti delle azzurre nelle WCSL di discesa, superG, gigante e slalom
Nella Coppa del Mondo di sci alpino per l’assegnazione dei pettorali di partenza si fa riferimento alle World Cup Starting List delle diverse specialità: in top 30 il comparto femminile dell’Italia può contare su 7 azzurre in discesa, 6 in superG, 4 in gigante e 2 in slalom.
Sofia Goggia e Federica Brignone (ormai prossima al rientro) sono presenti in discesa, superG e gigante, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Marta Bassino (infortunata) sono inserite in discesa e superG, Lara Della Mea in gigante e slalom, Nicol e Nadia Delago in discesa, Roberta Melesi in superG, Asja Zenere in gigante e Martina Peterlini in slalom.
WCSL DISCESA FEMMINILE
1 Cornelia Huetter (Austria) 448
2 Sofia Goggia (Italia) 387
3 Emma Aicher (Germania) 325
4 Lindsey Vonn (Stati Uniti) 311
5 Breezy Johnson (Stati Uniti) 304
6 Federica Brignone (Italia) 287
7 Laura Pirovano (Italia) 277
8 Mirjam Puchner (Austria) 247
9 Ester Ledecka (Cechia) 233
10 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 209
11 Ilka Stuhez (Slovenia) 201
12 Lauren Macuga (Stati Uniti) 192
13 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 173
14 Jasmine Flury (Svizzera) 168
15 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 160
16 Corinne Suter (Svizzera) 150
17 Magdalena Egger (Austria) 140
18 Ariane Raedler (Austria) 139
19 Nina Ortlieb (Austria) 120
20 Jacqueline Wiles (Stati Uniti) 118
21 Nicol Delago (Italia) 113
22 Romane Miradoli (Francia) 103
23 Marte Monsen (Norvegia) 101
24 Malorie Blanc (Svizzera) 99
25 Stephanie Venier (Austria) 88
26 Marta Bassino (Italia) 50
27 Elena Curtoni (Italia) 49
28 Michelle Gisin (Svizzera) 46
29 Delia Durrer (Svizzera) 44
29 Nadia Delago (Italia) 44
29 Christina Ager (Austria) 44
WCSL SUPERG FEMMINILE
1 Sofia Goggia (Italia) 557
2 Federica Brignone (Italia) 552
3 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 542
4 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 337
5 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 336
6 Elena Curtoni (Italia) 333
7 Romane Miradoli (Francia) 309
8 Cornelia Huetter (Austria) 284
9 Lindsey Vonn (Stati Uniti) 268
10 Lauren Macuga (Stati Uniti) 264
11 Stephanie Venier (Austria) 243
12 Ester Ledecka (Cechia) 221
13 Ariane Raedler (Austria) 219
14 Corinne Suter (Svizzera) 207
15 Emma Aicher (Germania) 206
16 Laura Pirovano (Italia) 198
17 Marta Bassino (Italia) 170
18 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 138
19 Laura Gauche (Francia) 129
20 Malorie Blanc (Svizzera) 123
21 Roberta Melesi (Italia) 110
22 Ilka Stuhez (Slovenia) 92
23 Keely Cashman (Stati Uniti) 90
24 Camille Cerutti (Francia) 88
25 Mirjam Puchner (Austria) 84
26 Ricarda Haaser (Austria) 79
27 Michelle Gisin (Svizzera) 75
28 Joana Haehlenn (Svizzera) 73
29 Valerie Grenier (Canada) 58
30 Christina Ager (Austria) 52
WCSL GIGANTE FEMMINILE
1 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 619
2 Julia Scheib (Austria) 522
3 Sara Hector (Svezia) 485
4 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 401
5 Camille Rast (Svizzera) 387
6 Federica Brignone (Italia) 371
7 Zrinka Ljutić (Croazia) 365
8 Paula Moltzan (Stati Uniti) 329
9 Lara Colturi (Albania) 308
10 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 291
11 Valerie Grenier (Canada) 259
12 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 226
13 Nina O Brien (Stati Uniti) 210
14 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 178
15 Lena Duerr (Germania) 177
16 Sofia Goggia (Italia) 165
17 Britt Richardson (Canada) 158
18 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 153
19 Wendy Holdener (Svizzera) 129
20 A J Hurt (Stati Uniti) 124
21 Lara Della Mea (Italia) 120
22 Katharina Liensberger (Austria) 114
23 Stephanie Brunner (Austria) 108
24 Estelle Alphand (Svezia) 107
25 Neja Dvornik (Slovenia) 94
26 Asja Zenere (Italia) 89
26 Petra Vlhova (Slovacchia) 89
28 Clara Direz (Francia) 82
29 Katie Hensien (Stati Uniti) 75
30 Ana Bucik Jogan (Slovenia) 66
WCSL SLALOM FEMMINILE
1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 790
2 Camille Rast (Svizzera) 585
3 Wendy Holdener (Svizzera) 507
4 Lena Duerr (Germania) 455
5 Lara Colturi (Albania) 431
6 Katharina Liensberger (Austria) 426
7 Zrinka Ljutić (Croazia) 383
8 Paula Moltzan (Stati Uniti) 343
9 Katharina Truppe (Austria) 333
10 Anna Swenn Larsson (Svezia) 324
11 Sara Hector (Svezia) 251
12 Emma Aicher (Germania) 232
13 Melanie Meillard (Svizzera) 221
14 Petra Vlhova (Slovacchia) 189
15 Cornelia Oehlund (Svezia) 171
16 Katharina Huber (Austria) 170
17 Andreja Slokar (Slovenia) 164
18 Laurence St-Germain (Canada) 148
19 Marion Chevrier (Francia) 131
20 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) 106
21 Dzenifera Germane (Lettonia) 103
21 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 103
23 Katharina Gallhuber (Austria) 93
24 Lara Della Mea (Italia) 92
25 Neja Dvornik (Slovenia) 88
26 Marie Lamure (Francia) 85
27 Eliane Christen (Svizzera) 83
28 Martina Peterlini (Italia) 73
29 Lisa Hoerhager (Austria) 55
30 Ana Bucik Jogan (Slovenia) 53