Coppa del Mondo
Sci alpino, i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa, superG, gigante e slalom
Le World Cup Starting List sono fondamentali per l’assegnazione dei pettorali di partenza nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino: nel settore maschile sono presenti nelle top 30 delle diverse specialità 4 azzurri in discesa, 5 in superG, 3 in gigante e 2 in slalom.
Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni sono in top 30 sia in discesa che in superG, mentre Alex Vinatzer vi rientra sia in gigante che in slalom. In discesa c’è anche Florian Schieder, mentre in superG sono presenti anche Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. In gigante ci sono anche Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, infine in slalom è presente anche Tommaso Sala.
WCSL DISCESA MASCHILE
1 Marco Odermatt (Svizzera) 735
2 Franjo von Allmen (Svizzera) 665
3 Dominik Paris (Italia) 358
4 Alexis Monney (Svizzera) 329
5 Vincent Kriechmayr (Austria) 253
6 Miha Hrobat (Slovenia) 241
7 Nils Allègre (Francia) 238
8 Justin Murisier (Svizzera) 236
9 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) 217
10 Stefan Rogentin (Svizzera) 212
11 Florian Schieder (Italia) 208
12 Cyprien Sarrazin (Francia) 202
13 James Crawford (Canada) 201
14 Niels Hintermann (Svizzera) 195
15 Adrian Sejersted (Norvegia) 193
16 Cameron Alexander (Canada) 162
17 Mattia Casse (Italia) 161
18 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 161
19 Daniel Hemetsberger (Austria) 144
20 Bryce Bennett (Stati Uniti) 141
21 Stefan Babinsky (Austria) 136
22 Elian Lehto (Finlandia) 128
23 Stefan Eichberger (Austria) 126
24 Nils Alphand (Francia) 119
25 Maxence Muzaton (Francia) 101
26 Giovanni Franzoni (Italia) 84
27 Adrien Théaux (Francia) 75
28 Lars Rösti (Svizzera) 74
29 Marco Kohler (Svizzera) 72
30 Romed Baumann (Germania) 64
WCSL SUPERG MASCHILE
1 Marco Odermatt (Svizzera) 657
2 Vincent Kriechmayr (Austria) 429
3 Stefan Rogentin (Svizzera) 342
4 Raphael Haaser (Austria) 329
5 Fredrik Moeller (Norvegia) 314
6 Dominik Paris (Italia) 304
7 Franjo von Allmen (Svizzera) 291
8 Alexis Monney (Svizzera) 271
9 Guglielmo Bosca (Italia) 230
10 Lukas Feurstein (Austria) 226
11 Marco Schwarz (Austria) 217
12 Nils Allègre (Francia) 209
13 Giovanni Franzoni (Italia) 206
14 Stefan Babinsky (Austria) 194
14 Mattia Casse (Italia) 194
16 Jan Zabystran (Cechia) 191
17 Cyprien Sarrazin (Francia) 179
18 James Crawford (Canada) 170
19 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) 160
20 Adrian Sejersted Smiseth (Norvegia) 149
21 Daniel Hemetsberger (Austria) 127
22 Stefan Eichberger (Austria) 125
23 Cameron Alexander (Canada) 116
24 Miha Hrobat (Slovenia) 102
25 Justin Murisier (Svizzera) 101
26 Christof Innerhofer (Italia) 85
27 River Radamus (Stati Uniti) 79
28 Jared Goldberg (Stati Uniti) 74
29 Jeffrey Read (Canada) 60
30 Matthieu Bailet (Francia) 59
WCSL GIGANTE MASCHILE
1 Marco Odermatt (Svizzera) 615
2 Henrik Kristoffersen (Norvegia) 467
3 Stefan Brennsteiner (Austria) 447
4 Loïc Meillard (Svizzera) 433
5 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 366
6 Marco Schwarz (Austria) 355
7 Thomas Tumler (Svizzera) 276
8 Atle Lie McGrath (Norvegia) 270
9 Žan Kranjec (Slovenia) 259
10 Alex Vinatzer (Italia) 256
11 River Radamus (Stati Uniti) 248
12 Timon Haugan (Norvegia) 239
13 Filip Zubčić (Croazia) 224
14 Thibaut Favrot (Francia) 196
15 Luca Aerni (Svizzera) 193
16 Patrick Feurstein (Austria) 177
17 Alexander Steen Olsen (Norvegia) 173
18 Raphael Haaser (Austria) 161
19 Léo Anguenot (Francia) 154
20 Luca De Aliprandini (Italia) 152
21 Sam Maes (Belgio) 143
22 Joan Verdú (Andorra) 125
23 Fabian Gratz (Germania) 122
24 Alexis Pinturault (Francia) 105
25 Anton Grammel (Germania) 100
26 Alexander Schmid (Germania) 85
27 Gino Caviezel (Svizzera) 64
28 Jonas Stockinger (Germania) 50
29 Filippo Della Vite (Italia) 48
30 Flavio Vitale (Francia) 46
WCSL SLALOM MASCHILE
1 Timon Haugan (Norvegia) 681
2 Loïc Meillard (Svizzera) 631
3 Clément Noël (Francia) 586
4 Henrik Kristoffersen (Norvegia) 566
5 Atle Lie McGrath (Norvegia) 529
6 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 433
7 Fabio Gstrein (Austria) 332
8 Tanguy Nef (Svizzera) 328
9 Linus Strasser (Germania) 305
10 Steven Amiez (Francia) 292
11 Manuel Feller (Austria) 289
12 Paco Rassat (Francia) 262
13 Dave Ryding (Gran Bretagna) 216
14 Albert Popov (Bulgaria) 210
15 Samuel Kolega (Croazia) 208
16 Alex Vinatzer (Italia) 204
17 Armand Marchant (Belgio) 197
18 Daniel Yule (Svizzera) 193
19 Victor Muffat-Jeandet (Francia) 188
20 Eduard Hallberg (Finlandia) 165
21 Dominik Raschner (Austria) 151
22 Michael Matt (Austria) 137
23 Kristoffer Jakobsen (Svezia) 125
24 Laurie Taylor (Gran Bretagna) 124
25 Benjamin Ritchie (Stati Uniti) 119
26 Tommaso Sala (Italia) 116
26 Filip Zubčić (Croazia) 116
28 Marco Schwarz (Austria) 109
29 Johannes Strolz (Austria) 101
30 Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) 98