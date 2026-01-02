Sci alpino, i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa, superG, gigante e slalom

Le World Cup Starting List sono fondamentali per l’assegnazione dei pettorali di partenza nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino: nel settore maschile sono presenti nelle top 30 delle diverse specialità 4 azzurri in discesa, 5 in superG, 3 in gigante e 2 in slalom.

Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni sono in top 30 sia in discesa che in superG, mentre Alex Vinatzer vi rientra sia in gigante che in slalom. In discesa c’è anche Florian Schieder, mentre in superG sono presenti anche Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer. In gigante ci sono anche Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, infine in slalom è presente anche Tommaso Sala.

WCSL DISCESA MASCHILE

1 Marco Odermatt (Svizzera) 735

2 Franjo von Allmen (Svizzera) 665

3 Dominik Paris (Italia) 358

4 Alexis Monney (Svizzera) 329

5 Vincent Kriechmayr (Austria) 253

6 Miha Hrobat (Slovenia) 241

7 Nils Allègre (Francia) 238

8 Justin Murisier (Svizzera) 236

9 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) 217

10 Stefan Rogentin (Svizzera) 212

11 Florian Schieder (Italia) 208

12 Cyprien Sarrazin (Francia) 202

13 James Crawford (Canada) 201

14 Niels Hintermann (Svizzera) 195

15 Adrian Sejersted (Norvegia) 193

16 Cameron Alexander (Canada) 162

17 Mattia Casse (Italia) 161

18 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 161

19 Daniel Hemetsberger (Austria) 144

20 Bryce Bennett (Stati Uniti) 141

21 Stefan Babinsky (Austria) 136

22 Elian Lehto (Finlandia) 128

23 Stefan Eichberger (Austria) 126

24 Nils Alphand (Francia) 119

25 Maxence Muzaton (Francia) 101

26 Giovanni Franzoni (Italia) 84

27 Adrien Théaux (Francia) 75

28 Lars Rösti (Svizzera) 74

29 Marco Kohler (Svizzera) 72

30 Romed Baumann (Germania) 64

WCSL SUPERG MASCHILE

1 Marco Odermatt (Svizzera) 657

2 Vincent Kriechmayr (Austria) 429

3 Stefan Rogentin (Svizzera) 342

4 Raphael Haaser (Austria) 329

5 Fredrik Moeller (Norvegia) 314

6 Dominik Paris (Italia) 304

7 Franjo von Allmen (Svizzera) 291

8 Alexis Monney (Svizzera) 271

9 Guglielmo Bosca (Italia) 230

10 Lukas Feurstein (Austria) 226

11 Marco Schwarz (Austria) 217

12 Nils Allègre (Francia) 209

13 Giovanni Franzoni (Italia) 206

14 Stefan Babinsky (Austria) 194

14 Mattia Casse (Italia) 194

16 Jan Zabystran (Cechia) 191

17 Cyprien Sarrazin (Francia) 179

18 James Crawford (Canada) 170

19 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) 160

20 Adrian Sejersted Smiseth (Norvegia) 149

21 Daniel Hemetsberger (Austria) 127

22 Stefan Eichberger (Austria) 125

23 Cameron Alexander (Canada) 116

24 Miha Hrobat (Slovenia) 102

25 Justin Murisier (Svizzera) 101

26 Christof Innerhofer (Italia) 85

27 River Radamus (Stati Uniti) 79

28 Jared Goldberg (Stati Uniti) 74

29 Jeffrey Read (Canada) 60

30 Matthieu Bailet (Francia) 59

WCSL GIGANTE MASCHILE

1 Marco Odermatt (Svizzera) 615

2 Henrik Kristoffersen (Norvegia) 467

3 Stefan Brennsteiner (Austria) 447

4 Loïc Meillard (Svizzera) 433

5 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 366

6 Marco Schwarz (Austria) 355

7 Thomas Tumler (Svizzera) 276

8 Atle Lie McGrath (Norvegia) 270

9 Žan Kranjec (Slovenia) 259

10 Alex Vinatzer (Italia) 256

11 River Radamus (Stati Uniti) 248

12 Timon Haugan (Norvegia) 239

13 Filip Zubčić (Croazia) 224

14 Thibaut Favrot (Francia) 196

15 Luca Aerni (Svizzera) 193

16 Patrick Feurstein (Austria) 177

17 Alexander Steen Olsen (Norvegia) 173

18 Raphael Haaser (Austria) 161

19 Léo Anguenot (Francia) 154

20 Luca De Aliprandini (Italia) 152

21 Sam Maes (Belgio) 143

22 Joan Verdú (Andorra) 125

23 Fabian Gratz (Germania) 122

24 Alexis Pinturault (Francia) 105

25 Anton Grammel (Germania) 100

26 Alexander Schmid (Germania) 85

27 Gino Caviezel (Svizzera) 64

28 Jonas Stockinger (Germania) 50

29 Filippo Della Vite (Italia) 48

30 Flavio Vitale (Francia) 46

WCSL SLALOM MASCHILE

1 Timon Haugan (Norvegia) 681

2 Loïc Meillard (Svizzera) 631

3 Clément Noël (Francia) 586

4 Henrik Kristoffersen (Norvegia) 566

5 Atle Lie McGrath (Norvegia) 529

6 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 433

7 Fabio Gstrein (Austria) 332

8 Tanguy Nef (Svizzera) 328

9 Linus Strasser (Germania) 305

10 Steven Amiez (Francia) 292

11 Manuel Feller (Austria) 289

12 Paco Rassat (Francia) 262

13 Dave Ryding (Gran Bretagna) 216

14 Albert Popov (Bulgaria) 210

15 Samuel Kolega (Croazia) 208

16 Alex Vinatzer (Italia) 204

17 Armand Marchant (Belgio) 197

18 Daniel Yule (Svizzera) 193

19 Victor Muffat-Jeandet (Francia) 188

20 Eduard Hallberg (Finlandia) 165

21 Dominik Raschner (Austria) 151

22 Michael Matt (Austria) 137

23 Kristoffer Jakobsen (Svezia) 125

24 Laurie Taylor (Gran Bretagna) 124

25 Benjamin Ritchie (Stati Uniti) 119

26 Tommaso Sala (Italia) 116

26 Filip Zubčić (Croazia) 116

28 Marco Schwarz (Austria) 109

29 Johannes Strolz (Austria) 101

30 Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) 98