Sci alpino, Gael Zulauf vince la discesa di Pass Thurn di Coppa Europa. Tre azzurri nella top10

Gael Zulauf ha vinto la prima discesa di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2026. Dopo il superG di ieri, oggi si è disputata la prima delle due discese (domani si replicherà sempre alle ore 09.30) con lo svizzero che ha chiuso con il tempo di 1:29.62 centrando un importante successo.

Alle sue spalle, a 11 centesimi, il francese Ken Caillot, mentre completa il podio il tedesco Felix Roesle con un distacco di 33 centesimi. Quarta posizione per il francese Charles Gamel Seigneur a 36 centesimi dalla vetta, mentre è quinto lo svizzero Sandro Manser a 51, con l’austriaco Felix Hacker a 73.

Per trovare il primo degli italiani dobbiamo arrivare fino alla settima posizione di Marco Abbruzzese che chiude con un distacco di 84 centesimi da Zulauf, quindi ottavo Gregorio Bernardi a 97, mentre in nona posizione troviamo Max Perathoner a 99. Completa la top10, con un secondo esatto di ritardo, lo svizzero Lenz Haechler.

Gli altri italiani chiudono tutti oltre la ventesima posizione. Leonardo Rigamonti si ferma a 1.57 dalla vetta, Emanuel Lamp a 2.04, Giulio Antonioli a 2.27, mentre Gian Maria Illariuzzi chiude a 3.80