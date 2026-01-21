Sci Alpino

Sci alpino, Fadri Janutin vince il primo gigante di Turnau di Coppa Europa. Gli italiani non brillano

Armin Dornauer, leader dopo la prima manche, esce di scena nella seconda e Fadri Janutin festeggia. Lo svizzero, infatti, si è aggiudicato il primo gigante di Turnau (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, dopo aver chiuso al quarto posto a metà gara.

Sulla Schwabenbergarena, quindi, successo di Fadri Janutin con il tempo complessivo di 2:12.81 (1:07.73 nella prima manche e 1:05.08 nella seconda) con un margine di vantaggio di 14 centesimi sull’austriaco Noel Zwischenbrugger, mentre completa il podio lo svizzero Sandro Zurbruegg a 19, dopo che si era classificato in undicesima posizione al termine della prima manche.

Quarta posizione per il norvegese Hans Grahl-Madsen a 21 centesimi dalla vetta, quinta per il francese Loevan Parand a 32, mentre è sesto l’austriaco Patrick Feurstein a 34. Si ferma in settima posizione il norvegese Mikkel Remsoey a 36 centesimi, quindi in ottava il lituano Andrej Drukarov a 52 dopo aver risalito ben 16 gradini nella seconda manche. Chiude nono lo statunitense Bridger Gile a 55 centesimi, mentre completa la top10 il britannico Freddy Carrick-Smith a 56.

E gli italiani? Per trovare il primo dei nostri portacolori dobbiamo scendere fino alla 12a posizione di Stefano Pizzato che chiude a 63 centesimi da Janutin, dopo aver rimontato 10 posizioni nella seconda manche. Alle sue spalle Simon Talacci, 13° a 82, quindi 17° Davide Leonardo Seppi a 1.09. In 18a posizione chiude Tobias Kastlunger a 1.18, mentre è 22° Simon Maurberger a 1.58.

