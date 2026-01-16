Sci alpino, Fabian Bachler vince il superG di Pass Thurn di Coppa Europa. Italiani lontani

Fabian Bachler si è aggiudicato il superG di Pass Thurn (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026. La gara, che andava a recuperare quella cancellata a Wengen nel corso della scorsa settimana, ha visto parecchie uscite di scena e due squalifiche, una delle quali ha colpito il nostro Max Perathoner, e diversi inserimenti con pettorali altissimi.

La vittoria, come detto, è andata all’austriaco Fabian Bachler con il tempo di 1:14.41 con appena 5 centesimi di vantaggio sullo svizzero Lenz Haechler, mentre completa il podio il francese Charles Gamel Seigneur che chiude a 11. Quarta posizione per il suo connazionale Adrien Fresquet a 20, mentre è quinto l’austriaco Noel Zwischenbrugger a 57.

Sesta posizione per lo statunitense Isaiah Nelson (pettorale numero 47) a 69 centesimi, settima per un altro francese, Leo Ducros, a 73 centesimi dalla vetta, quindi dalla ottava alla 12a posizione troviamo ben cinque elvetici. Iniziamo con Arnaud Boisset (pettorale numero 49) a 75, quindi Eric Wyler nono a 79 a pari merito con Denis Corthay, quindi Dominic Ott a 87 e Sandro Zurbruegg a 92.

Pochi gli italiani al cancelletto di partenza e i risultati non sono certo entusiasmanti. Gregorio Bernardi chiude a 2.21, Gian Maria Illariuzzi a 2.42, Luca Ruffinoni a 2.55. Non hanno chiuso la propria prova, invece, Leonardo Rigamonti e Emanuele Lamp.

Come proseguirà il programma a Pass Thurn? Domani, sabato 17 gennaio, andrà in scena la prova delle discese che vivremo nei prossimi giorni. Domenica 18 e lunedì 19, infatti, vedremo due discese.