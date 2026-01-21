Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel: cos’è successo e come cambia il programma

La giuria ha deciso di cancellare la terza prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa sulla mitica pista Streif. Visto che i primi due test sulla neve austriaca sono stati portati a termine in maniera soddisfacente, si è ritenuto che non fosse necessaria un terza occasione per testare le linee in vista dell’attesissima gara in programma sabato 24 gennaio in quella che viene ribattezzata l’Università del Circo Bianco.

L’appuntamento è così direttamente per venerdì 23 gennaio (ore 11.30), quando si aprirà ufficialmente il weekend con il superG. A seguire la già citata discesa del sabato (uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, alla pari con la discesa di Wengen disputata settimana scorsa) e lo slalom della domenica. Visto che le prove cronometrate sono state disputate su tracciato integrale, sabato si potrà partire dalla cima, se chiaramente le condizioni meteo lo consentiranno.

Giovanni Franzoni ha firmato il miglior tempo in entrambe le prove cronometrate, confermando uno stato di forma davvero eccezionale dopo gli splendidi risultati conseguiti a Wengen (vittoria in superG e terzo posto in discesa libera). Christof Innerhofer si è fatto valere con una seconda e una quarta piazza a 41 anni, motivato a inseguire la convocazione per le Olimpiadi. Mattia Casse ha studiato le linee con una doppia sesta posizione, Dominik Paris si è un po’ nascosto al pari di altri big come gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle gare di Kitzbuehel valide per la Coppa del Mondo di sci alpino.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO A KITZBUEHEL

Venerdì 23 gennaio (ore 11.30): superG.

Sabato 24 gennaio (ore 11.30): discesa libera.

Domenica 25 gennaio (ore 10.30 e ore 13.30): slalom.