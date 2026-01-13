Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa a Wengen: cos’è successo e come cambia il programma

Mercoledì 14 gennaio non si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli organizzatori hanno preso questa decisione dopo che nella giornata odierna si è disputata una buona prima prova sull’iconica Lauberhorn e dunque si è ritenuto non necessario costringere gli atleti a un nuovo sforzo.

Il prossimo appuntamento sulle nevi della località svizzera sarà dunque per giovedì 15 gennaio (ore 12.30), quando andrà in scena la seconda prova cronometrata. A seguire il trittico di gare dunque il fine settimana: venerdì 16 gennaio (ore 12.30) andrà in scena il superG, sabato 17 gennaio (ore 12.30) si disputerà l’iconica discesa libera su una pista simbolo del Circo Bianco, domenica 18 gennaio ci sarà spazio per lo slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00).

Nella prova odierna il miglior tempo è stata firmato da Giovanni Franzoni, che ha tagliato il traguardo in 2:26.68. Alle sue spalle si sono piazzati Mattia Casse (con un ritardo di 1.45) e Christof Innerhofer (staccato di 1.62). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle gare di Wengen valide per la Coppa del Mondo di sci alpino.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO A WENGEN

Giovedì 15 gennaio (ore 12.30): seconda prova cronometrata della discesa libera.

Venerdì 16 gennaio (ore 12.30): superG.

Sabato 17 gennaio (ore 12.30): discesa libera.

Domenica 18 gennaio (ore 10.00 e ore 13.00): slalom.