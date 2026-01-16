Sci alpino, a Tarvisio Goggia cerca il riscatto, Pirovano prova a rompere la maledizione

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Italia e fa il suo ritorno a Tarvisio, che torna nel circuito del Circo Bianco quindici anni dopo l’ultima volta. Sarà un fine settimana interamente dedicato alla velocità, con la discesa libera in programma sabato e il superG domenica.

Proprio l’ultimo nome inciso nell’albo d’oro a Tarvisio è quello di Lindsey Vonn, che proprio quindici anni fa vinse sulle nevi italiane. L’americana si presenta ancora una volta come la principale favorita almeno per quanto riguarda la discesa libera. Il successo nell’ultima gara sprint di Zauchensee ha rafforzato ulteriormente la sua leadership in classifica discesa, mettendo in ghiaccio la sfera di cristallo.

Grande attesa ovviamente per le azzurre, chiamate a ben figurare davanti al pubblico di casa. Sofia Goggia cerca il riscatto dopo la deludente prestazione nell’ultima discesa a Zauchensee. Tarvisio rappresenta probabilmente l’ultima vera occasione per la bergamasca per provare a rientrare nella corsa alla classifica generale, anche se la situazione appare ormai molto complicata. Goggia punterà forte non solo sulla discesa, ma anche sul superG, specialità nella quale ha vinto e dove probabilmente può lottare “più facilmente” per la sfera di cristallo.

I riflettori saranno puntati anche su Laura Pirovano, che proprio a Tarvisio va a caccia del primo podio in carriera in Coppa del Mondo per rompere la maledizione. In discesa la trentina ha una grande occasione, ma potrà dire la sua anche in superG. In questa specialità attenzione soprattutto a Elena Curtoni, che può lottare per le posizioni di vertice come già accaduto nelle due gare già disputate.

Tra le principali favorite non si possono non citare le austriache. Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Nina Ortlieb sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste sia in discesa sia in superG. Da seguire con attenzione anche la francese Romane Miradoli e la tedesca Emma Aicher, senza dimenticare la neozelandese Alice Robinson, attuale leader della classifica di superG, a caccia del terzo podio consecutivo stagionale.