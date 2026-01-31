Sci Alpinismo
Sci alpinismo, Murada sul podio nella sprint di Boí Taüll. Vincono Harrop ed Anselmet
Dopo la tappa in Andorra, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 si sposta ora in Spagna, a Boí Taüll. Il quarto appuntamento della stagione che porterà alle Olimpiadi Invernali si è oggi aperto con le due Sprint maschili e femminili. Andiamo a riepilogare i risultati delle prove, concentrandoci sulle prestazioni degli italiani.
Tra le donne, è stata la francese Emily Harrop a conquistare la finale, chiudendo l’ultimo atto con il crono di 3’01″8. Seconda vittoria in Coppa del Mondo per la transalpina, già sul gradino più alto del podio a Courchevel. Fantastico secondo posto di Giulia Murada che paga dalla vetta 7.2 secondi. Altro podio importante per l’azzurra, che si conferma in grande forma. Chiude il podio Margot Ravinel (+10.1). Si ferma in quarta posizione Alba De Silvestro (+13.5). Eliminata invece in semifinale Katia Mascherona.
In campo maschile, invece, la vittoria è stata conquistata dal francese Thibault Anselmet che ha chiuso la prova con il tempo di 2’35″9. Seconda posizione per lo spagnolo Coll Oriol Cardona con un ritardo di 4.0 secondi. Completa il podio l’atleta neutrale Nikita Filippov (+11.3). Quarta posizione per Nicolò Esterno Canclini (+17.5), davanti a Luca Tomasoni (+23.5).