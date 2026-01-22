Sci alpinismo, Murada e De Silvestro guidano la spedizione azzurra in Andorra per la Coppa del Mondo

Saranno dodici gli atleti italiani presenti in Andorra tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo. Sulle vette pirenaiche di La Massana è in programma una gara vertical seguita dalla terza sprint stagionale, che rappresenterà un importante banco di prova in vista dell’imminente appuntamento clou dei Giochi Olimpici.

Il direttore tecnico azzurro Fabio Meraldi ha selezionato per le gare andorrane Alba De Silvestro, Noemi Junod, Giulia Murada, Katia Mascherona in campo femminile e Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Erik Canovi, Hermann Debertolis, Matteo Sostizzo, Alex Oberbacher, Luca Tomasoni nel settore maschile.

Lunedì 26 gennaio verranno annunciate le convocazioni dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e c’è grande curiosità per capire quali saranno i nomi dei tre rappresentanti del Paese ospitante in occasione del debutto olimpico di questa disciplina. Murada e De Silvestro sono le indiziate principali sul versante femminile, mentre è apertissimo il ballottaggio tra Boscacci e Canclini per l’ultimo posto disponibile.