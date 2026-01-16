Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5

Il primo vertical della stagione, specialità che si corre solamente in salita, completa una emozionante due giorni di gare. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo torna in pista a Courchevel dopo le gare sprint disputate ieri, per la seconda ed ultima giornata. Le vittorie di giornata sono appannaggio della Francia in campo femminile e della Svizzera nel settore maschile. Giulia Murada è la migliore delle italiane.

L’Italia, reduce dal podio conquistato ieri, si conferma nelle posizioni di vertice nella prova femminile. Si aggiudica il successo la francese Axelle Gachet Mollaret che completa il percorso in 23’40″5 davanti alla connazionale Emily Harrop che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 41”2.

Conquista la terza posizione e completa il podio di giornata l’austriaca Sarah Dreier che accusa un ritardo di 1’27″6 , mentre termina quarta l’altra transalpina Margot Ravinel. Giulia Murada, reduce dal terzo posto della sprint di ieri, chiude quinta a 2’03″3, seguita da Alba De Silvestro, sesta a 2’05″2 . Deve accontentarsi del quindicesimo posto Noemi Junod.

La prova maschile si chiude con una doppietta elvetica. Remi Bonnet completa il percorso con il tempo di 20’02”5 e precede il connazionale Aurélien Gay, staccato di 1’06”4. Lo spagnolo Oriol Coll Cardona completa la sua prova in 21’12”9, tempo che gli vale la conquista della terza posizione. Matteo Sostizzo, il migliore degli italiani, chiude in decima posizione con un ritardo di 1’39”6 dal vincitore, mentre Hermann De Bertolis chiude ventisettesimo ed Ernesto Nicolò Canclini termina quarantesimo.