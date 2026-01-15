Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini

Si è da poco conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo sci alpinismo 2025-2026. In Francia, a Courchevel, in attesa della prova vertical di domani, si sono oggi disputate le due Sprint maschili e femminili al termine delle quali l’Italia è nuovamente salita sul podio, portando già a quattro le gare con medaglia in questo inizio di stagione.

Tra gli uomini, è stato lo spagnolo Corr Oriol Cardona a vincere la finale, chiudendo la prova con il tempo di 2’41″6. Dietro di lui si è piazzato il transalpino Thibault Anselmet con un ritardo si soli 3.7 secondi. Completa il podio l’atleta neutrale Nikita Filippov (+4.6). Eliminati invece nelle batterie gli italiani Hermann Debortolis, Rocco Baldini e Nicolo Ernesto Canclini.

In campo femminile, invece, a vincere l’ultimo atto è stata la padrona di casa Emily Harrop. La francese ha tagliato per prima il traguardo completando la prova in 3’07″00, anticipando la connazionale Margot Ravinel, seconda con un gap di 7.7 secondi. Terza posizione per Giulia Murada (+13.1) che si conferma sul podio dopo il secondo posto ottenuto a Solitude. Eliminata invece in semifinale Katia Mascherona.