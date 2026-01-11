Scherma, straripanti le fiorettiste azzurre ad Hong Kong! Terzo successo di fila in Coppa del Mondo

Semplicemente straripanti. Le fiorettiste azzurre sbancano Hong Kong e conquistano la prima posizione nella gara a squadre valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Prestazione da outstanding per le nostre ragazze, capaci di dettare legge dall’inizio alla fine, ultimo atto compreso.

Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini hanno cominciato il loro percorso agli ottavi di finale, avendo la meglio sulla squadra degli Atleti Neutrali per 45-23. Poi, ai quarti, le nostre ragazze hanno disputato l’incontro più impegnativo della giornata, superando l’Ungheria per 42-45 in un vìs-a-vìs che sembrava quasi compromesso, salvo essere raddrizzato a tre assalti dalla fine da Favaretto, capace di portarsi a -1 dalle avversarie lasciando poi spazio ad Errigo che, contro Kondricz, ha trovato la sterzata decisiva mettendo a referto tre punti di vantaggio poi egregiamente difesi da Volpi.

Superato l’ostacolo, le azzurre in semifinale si sono ritrovate al cospetto delle canadesi, battute in tutta tranquillità per 45-32 dopo tre assalti più equilibrati. Poi, in Finale, la squadra tricolore ha silurato la Francia, confezionando un match senza storia fin dal secondo incontro tra Volpi e Lacheray, dove si è verificato il primo dei tanti break decisivi che hanno portato il risultato finale sul 45-22.

Terzo successo consecutivo quindi per la squadra italiana che, adesso, tornerà ad allenarsi per uno degli eventi più sentiti della stagione: il Grand Prix di Torino, pianificato il 7 febbraio 2026.