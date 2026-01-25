Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadista

La prima volta non si scorda mai. Simone Mancarelli ha ottenuto una splendida seconda posizione in occasione del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada maschile, andata in scena questo fine settimana sulla pedana qatariota di Doha. Si tratta del primo piazzamento sul podio nel circuito internazionale élite per l’azzurro, frutto di una giornata semplicemente indimenticabile.

Il percorso del nostro portacolori è cominciato sfidando due avversari nipponici, battuti rispettivamente 15-5 (nel caso di Matsumoto) e 15-12 (nel caso di Komata). Poi, giunto agli ottavi il classe 2003 ha superato l’ungherese David Nagy, preludio della sfida contro il numero tre del ranking, l’egiziano Mohamed Elsayed, arginato per 13-9, trionfo che ha permesso a Mencarelli di assicurarsi un posto al vertice.

Successivamente l’azzurro si è ritrovato al cospetto dell’altro competitivo ungherese Gergely Siklosi, attualmente leader del ranking, sconfitto con un netto 15-9. In finale invece Simone si è dovuto arrendere solo al cospetto del neerlandese Tristan Tulen, bravo ad imporsi per 15-7.

Da segnalare poi il nono posto di Davide Di Veroli, eliminato da Svichkar per 15-8. Diciottesimo invece Matteo Galassi, ventunesimo Gianpaolo Buzzacchino, ventitreesimo Enrico Piatti, ventiquattresimo Andrea Santarelli, trentaduesimo Fabrizio Cuomo, ventinovesimo Valerio Cuomo e quarantaduesimo Filippo Armaleo.