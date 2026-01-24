Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha

Una buona giornata per la spada maschile italiana. Sono infatti complessivamente nove gli azzurri che si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale sulla pedana di Doha, capitale del Qatar che ospita questo weekend il Grand Prix 2025-2026 di scherma, arma spada.

Nel primo segmento in programma oggi, ovvero la cosiddetta fase a gironi, si sono assicurati un posto per la finale di domenica ben cinque dei nostri rappresentanti: stiamo parlando di Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Enrico Piatti e Andrea Santarelli, i quali hanno raggiunto Davide Di Veroli e Matteo Galassi, già dentro in virtù del ranking.

Successivamente, attraverso il tabellone preliminare, si sono distinti anche Fabrizio Cuomo e Filippo Armaleo. Epilogo amaro invece per Fabio Mastromarino, fermatosi all’assalto decisivo, mentre precedentemente hanno dovuto salutare la competizione anche Giulio Gaetani ed Ettore Leporati.

Saranno quindi in tutto 18 gli atleti italiani che si alterneranno domani in pedana, nove per categoria maschile, nove per quella femminile. Ricordiamo che in questa gara non è prevista alcuna prova a squadre.