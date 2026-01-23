Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha

Saranno complessivamente nove le spadiste azzurre che saliranno in pedana domenica in quel di Doha, capitale del Qatar che ospita questo fine settimana il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Nella giornata odierna, dedicata alla fase eliminatoria, si sono infatti distinte cinque atlete, che hanno quindi raggiunto le connazionali già qualificate.

La prima ad unirsi al già nutrito gruppo composto da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk – tutte dentro in quanto in top 16 nel ranking mondiale – è stata Gaia Caforio. La schermitrice ha ben figurato nel segmento a gironi, collezionando sei vittorie su sei assalti disputati.

Successivamente, attraverso il turno preliminare, hanno passato il taglio anche Roberta Marzani, Carola Maccagno, Gaia Traditi e Alessandra Bozza. Niente da fare invece per Federica Isola, Nicol Foietta e Lucrezia Paulis, frenate nell’assalto decisivo.

Domani, sabato 24 gennaio, si svolgeranno i preliminari validi per la categoria maschile, con dieci spadisti motivati a fare compagnia ai già qualificati Davide Di Veroli Matteo Galassi.