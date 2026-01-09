Scherma: nove fiorettiste accedono nel tabellone principale alla Coppa del Mondo di Hong Kong

La Nazionale azzurra di fioretto femminile sarà della partita alla tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma prevista per domani ad Hong Kong con un contingente complessivo di nove rappresentanti. Nella giornata odierna, interamente dedicata alla fase preliminare, hanno staccato infatti il pass cinque atlete.

Nello specifico Elena Tangherlini e Carlotta Ferrari hanno immediatamente raggiunto Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Martina Sinagallia, già dentro in virtù del ranking. La prima in particolar modo si è resa artefice di un grande segmento a gironi, contrassegnato da ben sei vittorie. Bene anche Ferrari, la quale ha invece collezionato cinque successi ed una sconfitta.

Successivamente nel tabellone preliminare sono passate anche Aurora Grandis, Francesca Palumbo ed Alice Volpi. Out purtroppo invece Irene Bertini, Camilla Mancini e Giulia Amore. Assente inoltre Anna Cristino, costretta a dare forfait per infortunio.

Domani, sabato 10 gennaio, si svolgerà la gara a partire dalle ore 2:00 italiane. Pronti-via è previsto un assalto tutto di matrice azzurra, che vedrà scontrarsi Alice Volpi ed Elena Tangherlini.