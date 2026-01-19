Scherma, gli Europei di Tallinn 2026 “minacciati” dalla politica. L’evento potrebbe cambiare sede

I Campionati Europei di scherma di Tallinn 2026 sono a rischio. Non nel senso che la manifestazione in sé possa non avere luogo, bensì di un possibile cambiamento di sede. Difatti, esiste la concreta possibilità di vedere la capitale estone privata della rassegna continentale, che dovrebbe quindi trovare una nuova collocazione.

La ragione non ha nulla a che vedere con lo sport o magagne di natura organizzativa. È la politica a minacciare l’appuntamento. A oggi, le frontiere dell’Estonia sono chiuse ai cittadini russi e bielorussi. La misura è stata decisa come presa di posizione nel momento dell’inizio del conflitto armato in Ucraina e permane tutt’oggi.

Stando a quanto riportato dalla televisione di stato estone, la Federazione Internazionale della Scherma (FIE) ha domandato al Paese baltico di rilasciare uno scritto in cui si dia conferma di concedere una deroga per gli atleti deputati a partecipare gli Europei. Tuttavia, le autorità dell’Estonia si sono rifiutate di sottoscrivere il documento.

Chiaramente, si tratta di un punto estremamente delicato. Nella scherma, russi e bielorussi sono stati riammessi con lo status di “Atleti Individuali Neutrali” già dalla scorsa stagione, ottenendo una serie di risultati notevoli. Ai Mondiali del 2025, Yana Egoran ha conquistato la medaglia d’oro nella sciabola, mentre Kirill Borodachëv si è fregiato dell’argento nel fioretto.

Gli Europei si disputeranno dal 16 al 21 giugno. La FIE non ha ancora preso una decisione, ma Aivar Paalberg – il segretario generale della federazione estone di scherma – ha affermato che la possibilità di perdere la manifestazione è concreta. Ovviamente, non c’è tempo sino all’estate. Se l’Estonia non dovesse fornire garanzie in tempi brevi, la rassegna continentale cambierebbe sede, abbandonando Tallinn in favore di un’altra città.