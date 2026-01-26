Scherma, gli Europei 2026 cambiano sede! Tallinn privata dell’evento per ragioni politiche, si tirerà in Francia

Alla fine, lo scenario peggiore in assoluto è diventato realtà. Come era stato anticipato qualche settimana orsono, la Federazione Internazionale della Scherma ha tolto a Tallinn i Campionati Europei 2026. La manifestazione, programmata nel cuore di giugno, avrebbe dovuto svolgersi nella capitale estone. Tuttavia, la politica ha mandato tutto a carte quarantotto.

A oggi, l’Estonia impedisce l’ingresso sul proprio territorio ai cittadini di Russia e Bielorussia. Questa dinamica non consentirebbe agli schermitori provenienti da questi Paesi, che prendono regolarmente parte alle competizioni FIE sotto l’egida di “Atleti Individuali Neutrali”, di partecipare agli Europei.

La Federazione Internazionale, nelle scorse settimane, aveva chiesto agli organizzatori di sottoscrivere un documento che garantisse una deroga per gli atleti. Una richiesta non soddisfatta da chi di dovere. Dunque, alla luce della situazione corrente, la FIE ha deciso di spostare la rassegna continentale, che non andrà in scena dove era previsto.

Le date degli Europei resteranno invariate (16-21 giugno) e la nuova sede è già stata decisa, seppur ufficiosamente. Una comunicazione vera e propria in merito non è ancora arrivata, tuttavia sul sito della Federazione si può notare come in calendario l’evento sia stato assegnato ad Antony, in Francia. Il club situato nei sobborghi meridionali di Parigi ha confermato sui social la novità.

Nessun problema, viceversa, per i Mondiali. L’edizione 2026, destinata a tenersi alla fine di luglio, avrà luogo a Hong Kong, dove non ci sono veti di sorta legati alle cittadinanze. Gli schermidori e le schermitrici di Russia e Bielorussia hanno ricominciato a essere protagonisti nel massimo circuito già dalla scorsa stagione e anche in quella corrente si stanno fregiando di risultati di primissimo piano.