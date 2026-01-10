Scherma, Bianchi e Lombardi concludono al terzo posto a Parigi

Doppio podio per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Nella splendida cornice dello Stade Pierre de Coubertin, a salire sul gradino più basso sono Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, che concludono entrambi al terzo posto. A trionfare è stato l’americano Alexander Massialas, che ha superato con il punteggio di 15-10 in finale l’atleta di Hong Kong, Chun Yin Ryan Choi.

Purtroppo Bianchi non ha potuto scendere in pedana in semifinale, visto che ha concluso il suo quarto di finale con i crampi. Un’eroica vittoria quella arrivata contro il russo Pavel Puzankov all’ultima stoccata per 15-14. Il laziale, però, ha preferito non rischiare infortuni e si è dovuto accontentare del terzo posto. Anche Lombardi si è fermato in semifinale, battuto da Chun Yin Ryan Choi per 15-10.

Una prova di squadra comunque eccellente per l’Italia, visto che nei quarti sono arrivati anche Tommaso Marini e Filippo Macchi. Ad eliminare Marini è stato proprio Lombardi, che si è imposto per 15-9 nel derby azzurro. Invece Macchi è stato sconfitto anche lui da Chun Yin Ryan Choi con il punteggio di 15-9.

Eliminazione ai sedicesimi di finale per Tommaso Martini; mentre al primo assalto sono usciti Damiano Rosatelli, Damiano Di Veroli, Davide Filippi ed Alessio Foconi, che era stato il vincitore l’anno scorso. Domani ci sarà la prova a squadre e l’Italia schiererà il solito quartetto, composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi.