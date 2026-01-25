Scherma
Scherma, Battiston si conferma sul podio in Coppa del Mondo a Salt Lake City
Continua il momento positivo di Michela Battiston. Dopo la vittoria nel Gran Prix di Orleans lo scorso dicembre, la sciabolatrice friulana si conferma anche in Coppa del Mondo a Salt Lake City, centrando il secondo podio della carriera nel circuito internazionale. Battiston ha infatti concluso al terzo posto una gara che è stata vinta dalla francese Sarah Noutcha, che ha battuto la giapponese Misaki Emura al termine di una finale spettacolare, che si è decisa all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14.
Per Noutcha si tratta della prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo e proprio la francese aveva messo fine al cammino di Battiston, battendola in semifinale per 15-8. L’azzurra si è così accontentata del gradino più basso del podio in compagnia della russa Yana Egorian, che ha perso nell’altra semifinale per 15-11 con Emura.
Nei primi due turni Battiston ha superato due russe (gareggiano sempre come atlete indipendenti), prima Anastasiya Shorokhova per 15-10 e poi soprattutto Alina Mikhailova per 15-14, ma rimontando clamorosamente dal 10-14. Negli ottavi poi c’è stato il derby azzurro con una bravissima Claudia Rotili, con Battiston che si è imposta per 15-11, aprendosi così la porta dei quarti dove ha sconfitto l’ungherese Anna Spiesz per 15-10.
Battiston e Rotili sono le uniche azzurre che sono riuscite a spingersi agli ottavi di finale, mentre nei sedicesimi si è Chiara Mormile, sconfitta all’ultima stoccata dall’americana Sophie Liu per 15-14. Eliminazione al primo turno, invece, per Manuela Spica, Eloisa Passaro e Mariella Viale.
Questa sera si terrà la gara a squadre con il CT Andrea Aquili che ha deciso di schierare un quartetto composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Vittoria Mocci.