Scherma: Alberta Santuccio si ferma ad un passo dal podio al Grand Prix di Doha

Per un soffio. Alberta Santuccio si è dovuta accontentare del sesto posto in occasione della gara femminile valida per il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada, svoltosi questo fine settimana sulla pedana di Doha, in Qatar. Epilogo amaro per la nostra portacolori che, nella fattispecie, ha fermato il suo cammino ai quarti di finale.

Precisamente, la spadista si è resa artefice di un inizio molto autoritario, in cui si è liberata con facilità dell’indiana Khatri per 15-7 e dell’ungherese Sozsas per 15-6. Il Successo contro la francese Nabeth, battuta per 15-13 dopo un assalto ben combattuto, ha quindi permesso alla siciliana di accedere ai quarti, dove ha sfidato la magiara Ezster Muhari. Tiratissima la disputa tra le due, decisa al minuto supplementare dall’ungherese piazzando la stoccata del 14-13 per poi vincere il tabellone, dove ha arginato la francese Alexandra Louis Marie per 15-5.

Si è fermata agli ottavi invece Rossella Fiamingo, frenata dalla francese Rembi. Da segnalare inoltre Sara Maria Kowalczyk (diciannovesima), Gaia Caforio (ventunesima), Roberta Marzani (ventiquattresima), Gaia Traditi (ventottesima), Giulia Rizzi (trentatreesima), Alessandra Bozza (quarantottesima) e Carola Maccagno (cinquantatreesima).

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di spada si disputerà tra il 5 e l’8 febbraio. Gli spadisti saranno impegnati ad Heidenheim (Germania), mentre le donne a Wuxu, in Cina.