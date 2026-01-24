Scandicci si regala la finale di Coppa Italia dopo un braccio di ferro, Antropova e Skinner straripanti

Scandicci ha sconfitto Chieri per 3-2 (25-22; 22-25; 25-20; 22-25; 15-8) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026 di volley: domenica 25 gennaio (ore 15.00), le toscane scenderanno in campo alla Inalpi Arena di Torino per affrontare Conegliano nella rivincita dell’atto conclusivo del Mondiale per Club, conquistato dalla Savino Del Bene prima di Natale. Le rosablù hanno dato vita a un duello palpitante contro le piemontesi, si sono portate in vantaggio per 1-0 e 2-1, venendo sempre rimontate prima di riuscire a operare lo strappo risolutivo nel cuore del tie-break.

Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state più lucide e più ciniche nella fase calda del confronto, quando è emerso il tasso tecnico e agonistico delle Campionesse del Mondo: l’attacco delle toscane e qualche imprecisione di troppo della Fenera hanno indirizzato una contesa rivelatasi decisamente equilibrate per oltre due ore di gioco. Scandicci giocherà la finale della Coppa Italia per la prima volta nella propria storia, sognando di interrompere il dominio delle Pantere, che hanno alzato al cielo il trofeo nelle ultime sette annate agonistiche.

Prestazione dirompente da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (25 punti, 5 muri) e della schiacciatrice Avery Skinner (21 punti), affiancata di banda da Caterina Bosetti (10) sotto la regia di una brillante Maja Ognjenovic (5). Al centro si sono distinte Emma Graziani (9 punti, 3 muri) e Camilla Weitzel (11 punti, 2 muri), 2 punti per Linda Nwakalor, Manuela Ribechi ha firmato l’ace della vittoria. A Chieri non sono bastate la bomber Anett Németh (25 punti, si è spenta nella seconda parte del tie-break) e i martelli Stella Nervini (14) e Laura Kunzler (15), 9 punti per Anna Gray e 5 per Alice Degradi.