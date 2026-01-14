Scandicci-Le Cannet oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 14 gennaio (ore 18.00) si gioca Scandicci-Volero Le Cannet incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Nuovo appuntamento con la massima competizione europea al Pala BigMat di Firenze, dove le Campionesse del Mondo cercheranno di rialzare la testa dopo aver perso per 3-1 contro il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti. Le toscane saranno obbligate a vincere contro le toscane, battute per 3-1 nella sfida d’andata, per continuare a sperare di agguantare il primo posto nel gruppo A, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (la seconda classificata passerà dai playoff).

Il sestetto guidato da coach Marco Gaspari sarà nelle mani dell’opposto Ekaterina Antropova, dei martelli Avery Skinner e Sarah Franklin e Caterina Bosetti, delle centrali Camilla Weitzel ed Emma Graziani, della palleggiatrice Maja Ognjenovic e del libero Brenda Castillo. Dall’altra parte della rete bisognerà stare attenti in particolar modo <a Liubou Svetnik, Alina Popova e Vangeliya Rachkovska, sotto la guida di coach Marco Fenoglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Volero Le Cannet, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-LE CANNET CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 14 gennaio

Ore 18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Volero Le Cannet – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCANDICCI-LE CANNET: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.