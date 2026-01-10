Scacchi, agli Europei femminili rapid quartetto in vetta dopo la prima giornata. Zimina in zone alte

Si è chiusa con l’andar della sera la prima giornata degli Europei femminili rapid di scacchi all’Hotel Novotel di Montecarlo, nelle zone dove il noto Gran Premio di F1 si disputa. Alla fine dei primi cinque turni su un totale di tredici, con cadenza temporale a 15′ a testa più 10″ di incremento a mossa, la lotta è più che aperta per qualsiasi posto.

Al comando, in particolare, un quartetto a 4,5/5 composto da Alexandra Kosteniuk (russa che da tempo gioca per la Svizzera), Antoaneta Stefanova (Bulgaria), Alicja Sliwicka (Polonia) e Govhar Beydullayeva (Azerbaigian). Molto ampio il gruppo di chi le segue a quota 4. In particolare, lo spareggio tecnico pone all’interno della top ten Bella Khotenashvili (Georgia), Maria Malicka (Polonia), Eline Roebers (Polonia), Michalina Rudzinska (Polonia) e Anna Ushenina (Ucraina).

Al momento 21° posto a 3,5/5 per Olga Zimina, partita con il 17° miglior ELO tra le partecipanti. Buon percorso per lei finora: vittorie sulla polacca Emilia Dylag, sulla georgiana Kesaria Mgeladze (in un finale complicato e vinto dopo 100 mosse) e sulla rappresentante del Montenegro Alexandra Zherebtsova; sconfitta al terzo turno con la lituana Salomeja Zaksaite, patta con l’altra georgiana Inga Charkhalashvili.

Altre due le italiane di scena. Veronika Goi, già campionessa italiana in passato e attuale vicepresidente della Federazione Scacchistica Italiana, vince le sue partite con il Bianco e perde quelle con il Nero, ritrovandosi così a 2/5. In gara anche sua figlia Eleonora Solomon, che è a 1/5.