Coppa del Mondo
Sara Hector primeggia nel gigante di Spindleruv Mlyn, Lara Mea sempre in top10! Shiffrin sul podio
Il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, premia la svedese Sara Hector, che dopo aver chiuso al comando la prima manche si difende nella seconda run. In casa Italia settima Lara Della Mea, mentre è 18ma Ilaria Ghisalberti, infine termina 23ma Giorgia Collomb.
La svedese Sara Hector si impone con il crono complessivo di 2’23″86, centrando l’ottava vittoria in carriera, precedendo le statunitensi Paula Moltzan, seconda a 0″18, e Mikaela Shiffrin, terza a 0″23, quest’ultima al primo podio stagionale in gigante.
Resta ai piedi del podio l’elvetica Camille Rast, quarta a 0″33, mentre è quinta l’altra statunitense Nina O’Brien, a 1″80. Sesta la svizzera Sue Piller a 2″53, mentre è settima l’azzurra Lara Della Mea, a 2″98, alla sesta top ten consecutiva.
Ottavo posto per l’altra statunitense AJ Hurt, a 3″07, mentre è nona la canadese Britt Richardson, a 3″19, infine completa la top ten la tedesca Emma Aicher a 3″64. Esce nella seconda run la leader della classifica di specialità, l’austriaca Julia Scheib.
In casa Italia arriva il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per Ilaria Ghisalberti, 18ma a 4″29, sebbene perda 5 posizioni rispetto alla prima manche, infine si classifica 23ma Giorgia Collomb, a 4″80, la quale torna a fare punti, Finali escluse, da Killington 2024.
La classifica di specialità vede comunque al comando l’austriaca Julia Scheib, con 560 punti, ma ora l’elvetica Camille Rast accorcia a -89. Nella graduatoria generale, invece, guida la statunitense Mikaela Shiffrin, che sfonda quota 1000 e si issa a 1033, con 150 punti di vantaggio sulla stessa Rast.